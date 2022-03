Alex Belli-Delia Duran, questa volta l’hanno combinata grossa: “E’ stata una paparazzata”

Alex e Delia questa volta l’hanno combinata grossa. I fan si rivoltano contro: “Il GF è finito. Basta man!”. Scopriamo cos’è successo.

Dopo il GF Vip 6, dove ha partecipato nelle vesti di concorrente, Alex Belli non fa spegnere i riflettori. L’attore di CentoVetrine assieme a sua moglie Delia Duran avrebbe teso una trappola ad un compagno (nemico) di avventura. La reazione ha sorpreso tutti.

Alex Belli e Delia Duran avrebbero teso una paparazzata ad un ex compagno di avventura del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip, Deianira Marzano: “Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha detto che Antonio era perplesso perché Alex Belli lo ha chiamato dandogli un appuntamento ma in realtà si è presentata Delia”.

Questo è quanto si legge in una Insta Stories della Marzano. Ma non è tutto, stando sempre al messaggio condiviso dall’esperta di gossip, all’appuntamento la Duran sarebbe stata particolarmente dolce con Medugno e dietro l’angolo erano già pronti dei finti paparazzi per immortalarli insieme: “Avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip“.

Insomma, il messaggio pubblicato dalla Marzano nelle sue Insta Stories altro non è che un’indiscrezione fornitale da un suo contatto. Intanto dopo il tag ricevuto dall’esperta di gossip sulla questione sono intervenuti anche i diretti interessati. Ma partiamo proprio dalle parole del Tik Toker napoletano.

Antonio Medugno racconta la sua versione dei fatti: “Loser game Belli”

Dopo aver ricevuto il tag di Deianira Marzano, Antonio Medugno è intervenuto raccontando la sua versione dei fatti: “Ieri mi chiama Alex e dice di volermi vedere per una quesitone lavorativa dandomi appuntamento al centro di Milano fuori da un parrucchiere. Vado li e c’è solo Delia“, ha chiosato l’ex gieffino confermando quanto anticipato dalla Marzano.

“Alla fine si è organizzata una ‘paparazzata’ tra me e Delia. Ma non c’è stato niente nemmeno questa volta. Loser game Belli! Il mio manager Alessandro mi aveva avvertito”, ha aggiunto il modello. Ovviamente, arrivati a questo punto, non poteva mancare la risposta di Alex. Il marito di Delia Duran su Twitter ha replicato: “Caro il mio Tik! Ringrazio il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!”.

Insomma, stando a quanto detto dall’attore di CentoVetrine, i paparazzi si trovavano lì per puro caso. Strano però che non abbia motivato invece la sua assenza all’appuntamento con il bel napoletano. Intanto su Twitter alcuni utenti hanno chiesto a Belli di farla finita con questi giochetti (ammesso che anche questo lo sia stato): “Hey Man…BASTA. Il Gf é finito BASTA MAN“, “Dura accettare che la luce si è spenta. Esistono gruppi di recupero per queste situazioni disagianti. GAME OVER MAN“.