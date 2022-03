WhatsApp, è finalmente possibile settare risposte automatiche: il trucco geniale

Finalmente su WhatsApp è spuntato il trucco che vi permette di settare le risposte automatiche. Andiamo quindi a vedere come farlo.

Spunta su WhatsApp un nuovissimo trucco che vi permette di settare le risposte in automatico ai messaggi che vi arrivano. L’escamotage è geniale ed è anche molto semplici: scopriamo come attuarlo sull’applicazione.

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp sia quelli da scoprire stesso all’interno dell’applicazione, sia quelli scoperti dagli utenti ed applicabili con applicazioni di terzi. Gli sviluppatori del colosso Meta, però, ancora devono ideare un robot pronto a rispondere automatico, che potrebbe servirci specialmente quando siamo impegnati a lavoro, o quando non abbiamo la possibilità di controllare il nostro smartphone. Al momento però esiste una applicazione di terzi in grado di soddisfare gli utenti più impegnati.

Infatti l’applicazione si chiama “Autoresponder” e ci permette di impostare una risposta automatica, che può essere inviata più volte e per quanto tempo vorrà l’utente. Infatti sono diverse le risposte che possono essere impostate, come ad esempio “Ok“, “Arrivo“, “Ci vediamo lì” o anche “In questo momento sono in viaggio, sentiamoci più tardi“. Questa applicazione, inoltre, ha anche un timer, che ci permette di impostare l’orario in cui farla funzionare.

WhatsApp, adesso è possibile trasferire le chat su Telegram: come fare

WhatsApp e Telegram sono due delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Infatti da una parte troviamo il popolare servizio di Menlo Parks da oltre due miliardi di utenti attivi e dall’altra troviamo l’applicazione di messaggistica più sicura sul mercato. Spesso però c’è chi decide di passare proprio da WhatsApp a Telegram, ma allo stesso tempo non vuole perdere le chat sul servizio di Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile trasferirle sull’app di Pavel Durov.

Partiamo dal metodo per Android. Infatti per trasferire le chat da un’applicazione all’altra sui sistemi operativi del robottino verde dovrete seguire questi passaggi. Entrate nell’applicazione e dalla schermata di home selezionate la conversazione che volete trasferire. Quindi bisognerà cliccare i tre puntini nell’angolo in alto a destra per accedere al menu di WhatsApp e selezionate la voce Altro, seguita da “Esporta chat“. Infine bisognerà selezionare Telegram ed il gioco è fatto. Infatti dopo dovrete solamente andare su Telegram e cliccare Importa.