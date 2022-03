“Vuoto profondo”, terribile lutto per protagonista de La Pupa e il Secchione: il racconto

Momento commovente quello andato in onda ieri a La Pupa e il Secchione dove una delle protagoniste ha parlato del lutto che l’ha sconvolta.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione. La trasmissione si è aperta con il caso Flavia Vento. La showgirl ha abbandonato il programma e la conduttrice, Barbara D’Urso, ha voluto fare chiarezza e fornire al pubblico da casa i dettagli di questa vicenda.

Flavia, doveroso ricordarlo, aveva esultato quando aveva perso la sfida della settimana scorsa. Pensava che sarebbe stata eliminata e così disse: “Finalmente torno dai miei cani”. Barbara D’Urso rimase allibita e le spiegò che non sarebbe dovuta tornare a casa ma semplicemente pagare il pegno di dormire nello sgabuzzino. Quella stessa notte ha abbandonato lo show e ieri, nel corso della live ha detto di averlo fatto perché stava male, un malessere che ha preferito tenere per se e dunque non condividere con telespettatori e presenti in studio. La puntata ha poi proseguito il suo corso con prove, momenti di riflessione e commoventi come quello che ha visto protagonista la pupa Maria Laura De Vitis.

“Ho iniziato a soffrire dentro a causa del lutto”. Confessione da brividi a La Pupa e il Secchione

Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, si è lasciata andare in alcune confessioni che hanno lasciato senza parole e commosso il pubblico. “Finalmente ho imparato ad esternare le mie emozioni, da quando è successo il fatto mi sono messa una corazza, è stato sbagliatissimo, ho iniziato a soffrire dentro”.

Barbara D’Urso ha accolto nello studio la madre di Maria Laura De Vitis che riferendosi a sua figlia ha detto: “Suo papà è morto quando lei era piccolina”. Maria Laura di recente ha scritto una lettera a suo padre e la conduttrice le ha domandato come stava: “Benino, con la dinamica con Gianmarco non sono ancora convinta, penso che io possa essere libera di esprimere quello che penso”.

Subito dopo il messaggio al padre scomparso: “Ieri era la tua festa e io sono stata assalita da un vuoto profondo. E’ stata dura perchè mia madre non era pronta, crescere una bambina da sola non è stato facile, perchè non lo abbiamo vissuto il lutto, abbiamo fatto finta che non fosse successo niente, so che una parte di te rimarrà sempre in me, e so che prima o poi ti rincontrerò, ti voglio tanto bene e mi manchi come l’aria”.

“Oggi sono contenta di poter esprimere la mia tristezza, gioia e gelosia, io sono questa e mi accetto così come sono. Negli occhi di mia mamma leggevo che le mancava qualcosa, non le ho mai detto ti voglio bene, da oggi dimostrerò l’amore con i fatti, purtroppo con mio padre non l’ho potuto fare”.