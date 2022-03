Temptation Island, finita la storia d’amore di una discussa coppia: il motivo è assurdo

E’ finita la relazione tra una tentatrice ed il fidanzato, protagoniste di Temptation Island. Il motivo per la fine del fidanzamento è assurdo.

Colpo di scena per tutti i fan di Temptation Island, che dovranno dire addio ad una delle coppie più amate. Infatti è finita la storia d’amore tra una tentatrice ed il fidanzato per un motivo assurdo: cos’è successo.

Finita la relazione d’amore tra una tentatrice di Temptation Island ed il fidanzato. La decisione è arrivato in seguito alla scelta dell’uomo di sbarcare sulla piattaforma OnlyFans. Stiamo parlando di una delle coppie più discusse della trasmissione come Stefano Serena, che aveva scelto di prendere parte al format con la sua fidanzata Manuela Carriero. Tra i due c’erano problemi che sono risultati insuperabili. Infatti i continui tradimenti di lui avevano reso la compagna insicura ed infelice.

La sua partecipazione a Temptation Island ha cambiato l’esistenza ad entrambi. Infatti Manuela è caduta ai piedi del tentatore Luciano Punzo, con il quale ha festeggiato felicemente il 26 marzo scorso il compleanno di lui. Mentre invece Stefano ha scelto di proseguire la conoscenza con la tentatrice siciliana Federica Cleo. Adesso però anche l’ultima relazione di Stefano Serena sembrerebbe essersi conclusa in malo modo, a causa del suo profilo OnlyFans. Andiamo quindi a vedere cos’è successo tra i due nel dettaglio.

Temptation Island, finita la relazione tra Stefano Serena e Federica Cleo: l’annuncio

La relazione tra Stefano Serena e Federica Cleo è finita. In raealtà il rapporto tra i due si sarebbe incrinato già dalla gioranta di San Valentino. La Cleo l’aveva già comunicato sul suo canale Twitch ma mancava l’ufficialità su Instagram. La giovane ha rivelato che non ha affatto apprezzato che lui sbarcasse sul social media OnlyFans. Infatti sulla piattaforma è possibile acquistare foto e video hot dei propri beniamini.

Al momento fanno parte della piattaforma anche personaggi controversi come gli influencer Lucas Peracchi e Denis Dosio. Proprio quest ultimo, a causa di un video per la piattaforma, è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Per questo motivo anche Federica Cleo non ha gradito la scelta di Stefano. Così Federica ha annunciato di essere single, ma Stefano ha poi precisato: “prima di lasciarla le dissi – Non facciamo teatrini su Instagram che non mi piace, ne parliamo e lo rendiamo pubblico dopo un mese e mezzo“. L’annuncio della Cleo su Twitch, quindi, non è andata giù a Stefano, che ha voluto mettere in chiaro le cose con tutti.