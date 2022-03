Russia Ucraina, Di Maio: “A breve colloquio Draghi-Putin”, ancora bombe su Kiev. Anche Germania allerta preventiva su gas

Trentacinquesimo giorno di guerra. Ieri, martedì 29 marzo, si è concluso il quarto giro dei negoziati tra Mosca e Kiev a Istanbul. Nel corso della notte sono continuati i raid russi nei dintorni della capitale ucraina, nonostante durante la riunione di ieri si fossero stati segnali di distensione. Mosca aveva parlato di una “riduzione significativa delle attività militari a Kiev e Chernihiv”, precisando però che “non si tratta di un cessate il fuoco”.

L’Ucraina ha presentato una serie di proposte sulla sua neutralità (qui il punto sui negoziati) mentre Usa, Regno Unito, Unione Europea e la stessa Ucraina sono scettici sulle reali intenzioni di Mosca.

Sempre ieri, c’è stata una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e Putin. Stando alle indiscrezioni, il presidente russo avrebbe chiesto che “i nazionalisti depongano le armi a Mariupol”. C’è stato anche un vertice telefonico tra i leader di Francia, Italia, Germania, Uk e Usa.

In Italia intanto, è scontro in maggioranza sull’aumento delle spese militari al 2% del Pil. Mentre il Governo è intenzionato a portare avanti gli impegni presi con la Nato, il Movimento 5 Stelle, maggior partito della maggioranza, non ha intenzione di cedere. Qui i dettagli.

Non migliorano i rapporti tra Usa e Russia, con il dipartimento di Stato che diffonde un nuovo avviso agli americani, invitati a lasciare “immediatamente il Paese o a non recarvisi perché potrebbero essere trattenuti in ragione del conflitto in corso in Ucraina”. La Casa Bianca esclude un incontro tra i presidenti americano e russo Joe Biden e Vladimir Putin possa avvenire, almeno non prima di una “significativa de-escalation militare”, che ancora non si è verificata da parte della Russia.

Cremlino: dai negoziati “nessuna svolta”

All’indomani del giro di negoziati a Istanbul, il Cremlino ha fatto sapere che non è emerso nulla di “promettente” né una “svolta”. “È positivo che la parte ucraina abbia almeno iniziato a formulare concretamente e mettere su carta le proposte – ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – C’è ancora un lavoro molto, molto lungo da fare”.

Intanto la Russia sta prendendo in considerazione l’idea di ampliare la lista dei beni esportati da pagare in rubli, includendo anche grano e greggio. Lo riporta la Tass.

Più di 30 bombardamenti nella regione di Kiev

La scorsa notte si sono verificati più di 30 bombardamenti nella regione di Kiev contro palazzi residenziali e infrastrutture sociali. Lo ha riferito l’amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram, citato a Unian: “L’esercito russo ha lanciato missili e bombe cercando di distruggere le infrastrutture e le aree residenziali in violazione del diritto umanitario internazionale. Gli occupanti russi continuano a terrorizzare la popolazione locale”, ha aggiunto l’amministrazione militare.

Cina: felici del dialogo e del negoziato tra Mosca e Kiev

La Cina “ha fatto del suo meglio per la pace e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere a modo suo l’attenzione sulla situazione in Ucraina”. Ed è “felice di vedere il dialogo e il negoziato tra Russia e Ucraina”. Così il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin, che ribadisce la disponibilità di Pechino come ruolo garante della tregua dopo i colloqui in Turchia.

Di Maio: nelle prossime ore dialogo tra Draghi e Putin

“Nelle prossime ore il premier Mario Draghi sentirà il presidente Putin”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sui negoziati ha precisato: “Prendiamo atto dei passi diplomatici compiuti. Valuteremo di annunci russi dai fatti. Non bisogna creare false illusioni”.

Polonia punta su stop a import di petrolio russo entro il 2022

La Polonia ha intenzione di interrompere l’export di petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno e spera di arrivare entro aprile-maggio a un “completo abbandono” del carbone di Mosca. Così il premier polacco Mateusz Morawieki in conferenza stampa a Varsavia.

Evacuazione forzata del reparto maternità Mariupol in Russia

La città di Mariupol ha denunciato l’evacuazione forzata in Russia dell’intero reparto di maternità di un ospedale di Mariupol. A dare la notizia, su Telegram, il sindaco della città: “Più di 70 persone, donne e personale medico del reparto di maternità numero 2 del distretto della riva sinistra di Mariupol sono stati presi con la forza dagli occupanti”.

I sospetti degli Usa sulla Cina

Gli Usa continuano ad essere scettici sulla posizione della Cina nel conflitto tra Russia e Ucraina. Anche dopo il colloquio con Biden, Pechino, che non ha aderito alle sanzioni contro Mosca, ha continuato a bollare notizie di eventuali forniture militari alla Russia come falsità. Ma gli Usa temono che stiano comunque rifornendo Mosca di pezzi di ricambio e munizioni.

Governatore di Chernihiv: “Nessuna tregua negli attacchi russi”

Nonostante la promessa di ieri ai negoziati, non si fermano gli attacchi russi a Chernihiv, a 150 chilometri al Nordest di Kiev. Lo ha dichiarato il governatore Viacheslav Chaus su Telegram: “Crediamo (alla promessa russa ndr.)? Certo che no”, ha scritto, aggiungendo che l’esercito di Mosca ha “effettuato attacchi contro Nizhyn, compresi attacchi aerei, e per tutta la notte hanno colpito Chernihiv”.

Russia, con la Cina una sola voce sulla politica estera

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato di “rafforzare il coordinamento politico estero” bilaterale e di “ampliare i contatti bilaterali e multilaterali”. Lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri russo in un comunicato, dopo l’incontro tra i due ministri a Tunxi che si è tenuto oggi. “Sullo sfondo di una complicata situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare i partner strategici e a parlare con una sola voce negli affari globali”, si legge nella nota riportata da Interfax.

Preallarme tedesco sul gas

La Germania ha attivato il primo livello di allarme sulle forniture di gas. Lo ha comunicato il ministro dell’Economia di Berlino Robert Habeck. È il primo dei tre livelli dell’emergenza energetica, gli altri due sono allarme ed emergenza.

Il primo livello, preallarme, prevede il monitoraggio più attento dei flussi di gas e la possibilità di attuare soluzioni “di mercato” per massimizzare l’afflusso di gas. Ulteriori misure potrebbero essere prese nei livelli di allerta successivi. La Germania ha comunicato di avere, ad oggi, serbatoi di stoccaggio pieni al 25%.

L’allerta è scattata perché domani, 31 marzo, la Russia dovrebbe implementare la misura annunciata da Putin. Il gas dovrà essere pagato in rubli. E i Paesi occidentali considerano questa misura una violazione dei termini contrattuali.

Esplosioni a Kiev e in un villaggio russo al confine

“Non è un cessate il fuoco”, avevano specificato in Russia, raffreddando le speranze dopo l’annuncio di una “drastica riduzione delle attività militari” a Kiev e Chernihiv.

Questa notte Kiev è stata nuovamente sotto attacco. Un’altra esplosione è avvenuta a Oktjabrskij, un villaggio nella regione russa di Belgorod. Avrebbe preso fuoco un deposito di munizioni.

Washington: cittadini Usa rischiano arresto un Russia

Il dipartimento di Stato Usa ha avvertito che i cittadini Usa in Russia rischiano di essere arrestati e ha ribadito l’invito a rientrare “immediatamente”. Nelle scorse ore un diplomatico Usa ha fatto visita alla star del basket Usa Brittney Griner, arrestata all’aeroporto di Mosca il 17 febbraio per aver portato con sé cartucce per sigarette elettroniche contenenti cannabis.

Petrolio: scorte Usa in calo, ma i prezzi scendono

L’American Petroleum Institute (Api) ha registrato una diminuzione di 3 milioni di barili di petrolio greggio nelle scorte Usa per la settimana fino al 25 marzo. Gli analisti si aspettavano una diminuzione di 1,558 milioni di barili. I prezzi del petrolio comunque sono scesi ieri, mentre i colloqui erano in corso.

Crisi alimentare: Russia respinge accuse Usa

“Consideriamo le osservazioni di Wendy Sherman come parte della guerra dell’informazione degli Stati Uniti contro la Russia”, afferma Anatolu Antonov, ambasciatore russo negli Usa, di conseguenza alle osservazioni del vicesegretario di Stato Usa Wendy Sherman sul presunto ruolo della Russia nella crisi alimentare in Ucraina e nel mondo.

Usa: 94 navi civili ucraina che portano cibo bloccate dai russi nel Mar Nero

I russi stanno bloccando 94 navi alimentari civili nella regione del Mar Nero e hanno bombardato 3 navi che trasportano merci dai porti del Mar Nero in tutto il mondo, in particolare quelle noleggiate da un’azienda agricola. Lo ha affermato il primo vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman, citato da Ukrinform.

Il 30% circa delle esportazioni mondiali di grano provengono dalla regione del Mar Nero, così come il 20% di mais e il 75% di olio di girasole. Molti esportatori hanno rinunciato ad inviare le navi lì, anche nei porti russi: “La marina russa sta bloccando l’accesso ai porti ucraini, il che blocca di fatto l’esportazione di grano”, ha affermato Sherman.