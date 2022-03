Romina Power ricoverata in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni – FOTO

Romina Power è ricoverata in ospedale: a diffondere la notizia è stato uno dei suoi quattro figli, che ha anche rivelato quali problemi di salute ha avuto questa volta la loro mamma. Ecco tutti i dettagli e le foto.

È dal 2019 che le ginocchia stanno causando diversi problemi a Romina Power. Tre anni fa aveva subito un’artroscopia, da cui era uscita molto soddisfatta ringraziando tutto lo staff tecnico dell’ospedale. Quando la figlia Romina Carrisi si era trovata a sostituire all’ultimo minuto una corista, erano uscite sui social media delle riprese molto particolari.

Romina Jr. aveva infatti pubblicato un breve video dietro le quinte del concerto della madre, dove la si vedeva spostarsi su una sorta di carrozzina a rotelle a motore. Questo lasciava pensare che, comunque, l’intervento al ginocchio le stava chiedendo dei tempi abbastanza lunghi per recuperare la sua forma ottimale.

Romina Power, sono tornati i problemi di salute?

Ad inizio 2021 è sembrato chiaro che Romina Power avesse ancora qualche problema di salute alle ginocchia. Rivolgendosi ai propri ammiratori su Instagram, infatti, aveva chiesto: “Vorrei conoscere il parere di qualche donna sulla settantina che ha messo una protesi al ginocchio. Vorrei sapere dove si è operata e con quale medico, e come sta oggi“.

Non sappiamo se Romina Power abbia alla fine deciso di provare le protesi di cui chiedeva consiglio su Instagram, ma a giudicare dalle foto che le scattano i paparazzi sembrerebbe proprio di no. I problemi al ginocchio, però, sono tornati a farsi sentire ad inizio di questo 2022, e l’ex moglie di Al Bano si è ricoverata di nuovo in ospedale.

Le foto confermano il bellissimo rapporto fra Romina Jr. e la mamma

A diffondere la notizia del ricovero in ospedale a causa dei problemi di salute al ginocchio è stata Romina Jr.. Già nei precedenti interventi è stata la figlia Romina Power a starle molto vicina nella riabilitazione. Anche se a Romina non le è mai mancato l’affetto dei familiari, la figlia più giovane ha dimostrato di essere disposta a prendere l’areo di notte per lei.

Romina ha scritto sui propri canali social: “Sono andata a trovare mamma. È stata operata al ginocchio ed ora è impegnata con la riabilitazione. Sta bene, è coccolata e (quasi) pronta per tornare a ballare la salsa con me“. Il suo sorriso sembrerebbe proprio confermare che non ci sia nulla di cui doversi preoccupare.