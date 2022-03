Rai, addio ai protagonisti di due seguitissime serie tv: è incredibile!

La Rai dice addio ai protagonisti di due seguitissime serie televisive. Andiamo quindi a vedere cosa succede ai vertici del servizio pubblico.

Stravolgimento in casa Rai, che è pronta a dire addio a due dei protagonisti di due seguitissime serie televisive. Una vera e propria svolta per l’azienda: andiamo quindi a vedere cosa succede adesso.

Sono diversi gli stravolgimenti in Rai avvenuti in questi mesi, specialmente nel settore Fiction. Infatti la rete stessa ha ufficializzato alcune indiscrezioni destinate a rivoluzionare due amate serie. A sorpresa sono stati comunicati due addii inattesi per i telespettatori. La prima a salutare la rete è Elena Sofia Ricci, che non sarà più la protagonista della seguitissima ‘Che Dio ci aiuti‘.

Mentre invece il secondo addio alla televisione pubblica è quella di Daniele Liotti che si congeda da “Un Passo dal Cielo”. Ad annunciare i due colpi di scena ci ha pensato Maria Pia Ammirati, la direttrice della serialità made in Rai. Le parole della Ammirati sono arrivate durante un’intervista al mensile Tivù. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni della direttrice di Rai Fiction nel corso della sua ultima intervista.

Rai, addio a sorpresa di Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti: è ufficiale!

Maria Pia Ammirati, la direttrice della serialità made in Rai, ha deciso di annunciare tutti i nuovi piani della sezione Fiction del servizio pubblico. Infatti la direttrice ha parlato al mensile Tivù. La decisione è arrivata in seguito alle esigenze degli attori di non rimanere “imprigionati” in un ruolo per troppi anni. Questa richiesta degli attori, inoltre, si sposa anche con le esigenze delle varie serie televisive.

Infatti così anche le fiction, che oramai da anni vanno in onda in Rai, potranno rinnovarsi e avere sempre qualcosa di nuovo da raccontare ai telespettatori, evitando quindi di ripetersi. Sul mensile Tivù, la Ammirati ha quindi ribadito: “Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci, ora impegnata in “Fiori sopra l’Inferno”, e Daniele Liotti. Inoltre Un Passo dal Cielo abbraccerà con più decisione la propria vocazione green“. Cambio di rotta quindi per la Rai pronta a rinnovare il suo parco attori.