Lutto nella musica: ci ha lasciato a soli 33 anni, fan distrutti

Il mondo della musica è in lutto per la morte di un giovanissimo cantante. Aveva solo 33 anni, ma già da due era in lotta contro il cancro. Ecco di chi si tratta e le struggenti parole di sua moglie e della sua band musicale.

Dal 2020, quando gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, il cantante ha iniziato una dura battaglia, che purtroppo il 30 marzo si è conclusa con la sua morte. Gli fu diagnosticata la terribile malattia proprio mentre la moglie era incinta del secondo bambino. Dichiarò incredulo: “Non pensi mai che possa capitare proprio a te“.

Nei primi tempi, spiegò di aver pensato che tutto si sarebbe potuto risolvere nel giro di breve tempo. Purtroppo si sbagliava: da allora iniziò una dura battaglia che lo aveva costretto più volte a dover rinunciare agli impegni lavorativi per potersi curare. Nelle suoi ultimi concerti era apparso sul palco solo da seduto e visibilmente dimagrito, debilitato.

La morte del cantante dopo la lunga malattia

Il cantante dei The Wanted, Tom Parker, purtroppo è morto. Ad inizio marzo aveva rassicurato i fan circa la sua assenza. Aveva raccontato di essere stato in Spagna per un ciclo di terapie, ma a causa di alcuni problemi, anche logistici, le tempistiche si erano allungate e questo l’aveva portato a dover cancellare nuovamente degli impegni.

Tom Parker aveva poi ringraziato anche tutti i suoi ammiratori per il supporto, aggiungendo che la vera medicina è la comunità, la gentilezza, respirare e poter vivere. Ha anche spiegato di aver cercato di seguire tramite delle videochiamate i concerti a cui era stato assente, ed ha chiesto scusa a tutti per la sua assenza.

L’eredità lasciata di Tom: il libro in uscita a luglio ed i suoi due figli

Secondo quanto raccontato dalla moglie Kelsey e dai colleghi Max, Jay, Siva e Nathan, Tom Parker si è spento durante l’ora di pranzo. Era circondato dall’affetto di tutte le persone a lui più care, fra cui la moglie ed anche i The Wanted. Hanno spiegato di sentirsi completamente devastati dalla perdita di quello che per loro era come un fratello.

Anche la moglie Kelsey ha spiegato che Tom Parker era il centro del suo mondo. La sua luce continuerà a splendere anche attraverso i suoi due figli. Il cantante aveva continuato la sua battaglia contro la morte fino all’ultimo. A luglio aveva programmato l’uscita di un libro dal titolo “Speranza”, dove affrontava il cancro con cui stava combattendo.

Ecco uno degli ultimi filmati condivisi da Tom Parker, uno dei momenti del suo matrimonio con Kelsey: