Lulù Selassié, allarme fra i fan: “Sta poco bene” – FOTO

Lulù sta male: questa la bomba sganciata da una delle sorelle Selassié dopo che i fan l’avevano messa alle strette riguardo l’assenza della più piccola delle principesse etiopi dal mondo dei social media.

Manuel Bortuzzo è uscito prima della fidanzata dal GF Vip 6. Mentre aspettava la sua uscita, si è messo a ristrutturare il suo appartamento a Roma, di modo da poter dedicare un intero piano a lui ed alla convivenza con Lulù Selassié. In numerose interviste ha raccontato di aver costruito anche una cabina armadio su misura per la sua fidanzata.

Manuel Bortuzzo ha anche rivelato che la prima giornata trascorsa insieme è stata proprio come entrambi avevano sognato che fosse. Lui parla apertamente del progetto di avere un bambino con la fecondazione assistita, e spiega che da quando ha iniziato la sua relazione con Lulù gli sembrano possibili delle cose che fino a poco prima pensava di dover escludere.

La principessina è scomparsa: interviene la sorella

Da quando Lulù e Manuel convivono a Roma hanno spesso condiviso su Instagram alcuni momenti trascorsi insieme. La coppia sembra molto affiatata quando si parla di andare a fare la spesa e comprare il cosiddetto junk food, molto meno quando si tratta di scegliere il film da guardare insieme: lui ama il genere horror, lei non lo può davvero sopportare.

All’improvviso, gli ammiratori della coppia hanno notato che Lulù fosse completamente scomparsa dal web. Appena uscita dalla casa aveva accennato a dei problemi al cellulare per cui non riusciva ad utilizzare i dati del suo abbonamento di telefonico per collegarsi ad internet, ma ogni difficoltà sembrava ormai superata.

Lulù Selassie sta male: il messaggio della sorella Clarissa

Clarissa Selassié ha chiarito con un breve messaggio su Instagram che la sorella Lulù è sparita perchè ha dei problemi di salute. Questa frase ha subito gettato nel panico gli ammiratori, che avevano effettivamente notato che non solo Lulù, ma anche il fidanzato Manuel e le sorelle Jessica e Clarissa erano spariti dai social media.

Sembrerebbe che tutta la famiglia si sia stretta attorno alla più piccola delle sorelle Selassié. C’è il massimo riserbo riguardo quale sia il problema di Lulù. A ben vedere, però, non sembrerebbe essere un problema di salute grave. Sia Manuel che Clarissa e Jessica, infatti, stanno continuando a mantenere fede ai loro impegni lavorativi.

Ecco il tatuaggio del numero fortunato di Manuel e Lulù che il nuotatore si è fatto non appena uscito dal GF Vip 6: