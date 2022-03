Iliad cambia marcia, super promozione gratis: tutti i dettagli. L’azienda francese è sempre pronta a sbaragliare la concorrenza

Questa volta le offerte riguardano l’Ucraina e il sostegno al popolo vessato dalla guerra. La bellissima iniziativa è stata prorogata a causa del protrarsi del conflitto con la Russia.

Quella che doveva essere una guerra lampo secondo gli annunci russi, si sta trasformando in un conflitto prolungato sul territorio ucraino. La resistenza delle città assediate è davvero encomiabile e sta rendendo la vita dura ai piani di Putin. L’Europa, al fianco della Nato, prosegue il suo appoggio al presidente Zelesky, cercando un punto d’incontro diplomatico che possa sancire la parola fine ai bombardamenti. In questo periodo così delicato anche le compagnie telefoniche internazionali hanno voluto dare il proprio contributo, fornendo delle offerte senza precedenti per il popolo ucraino. Ad esempio in Italia, tra le prime ad essersi mossa c’è senza dubbio Iliad. La low cost di marchio francese, ha da poco esteso una promozione lanciata un mese fa. Un piano senza costi che è stato prorogato sino al 30 aprile 2022. Tutti coloro che chiamano o inviano messaggi in Ucraina non dovranno pagare nulla per altri 30 giorni.

Iliad dal cuore d’oro: prolungata la promozione nei confronti dell’Ucraina

Oltre a questo, Iliad ha anche azzerato i costi delle chiamate e degli sms verso tutti i numeri provenienti dal territorio assediato. Sono inclusi anche quelli verso i paesi europei e del resto del mondo.

Come si apprende dall’indiscrezione rilanciata da Mondomobileweb.it, tra i paesi compresi nell’offerta ci sono Polonia, Portogallo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Israele, Islanda, Canada, USA, Ungheria, Hong Kong e Malta.

Al di là dell’offerta di solidarietà, non va dimenticato come Iliad sia in prima linea anche per le promozioni a tutti i propri utenti. Da poco è stata rilanciata una delle offerte più gettonate, ovvero la Iliad Flash 150 Giga. Quest’ultima permette a tutti i clienti di avere un traffico di 150 GB al mese, anche utilizzando l’ultimissima rete 5G. In più sono anche compresi i messaggi illimitati verso tutti e le chiamate senza limitazioni nel territorio nazionale (numeri fissi e cellulari). Per attivarla il prezzo è di 9,99 euro al mese.