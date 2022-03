Flavio Briatore ricoverato in ospedale: immediata la reazione di Elisabetta Gregoraci – FOTO

Flavio Briatore ha reso noto un ricovero necessario in ospedale: Elisabetta Gregoraci ha subito risposto alla sua foto

Ieri l’imprenditore ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato sottoposto ad un intervento che l’ha costretto al ricovero in ospedale. Proprio la showgirl calabrese ha risposto alla foto su Instagram postata dal padre di Nathan Falco.

Flavio Briatore è tornato sui social con una foto diversa rispetto a quelle che è solito pubblicare in cui è sempre molto vispo ed intento a sfoggiare i suoi migliori outfit, le auto più lussuose ed il suo lavoro. Questa volta è da un letto d’ospedale che si rivolge ai suoi follower: “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.

Poche ore fa, poi, l’imprenditore ha postato una storia sui social in cui si vede lasciare la struttura in auto con tutta l’attrezzature necessaria per tenergli immobilizzata l’intera gamba sottoposta all’intervento.

Flavio Briatore sottoposto all’intervento: la risposta della Gregoraci

L’ex moglie e mamma di Nathan Falco ha risposto al post pubblicato da Flavio Briatore con una semplice faccina ed un pollice in su. Non è l’unica ad aver fatto sentire il suo affetto all’imprenditore, come lei anche tantissimi follower e qualche suo amico. Tra questi Roberto Ferrari, Fabiana Ecclestone, e Alessandro Borghese che gli augurano una pronta guarigione.

Per tornare ad Elisabetta Gregoraci ed il suo rapporto con Flavio Briatore, negli ultimi tempi non è raro vederli nuovamente insieme, seppur professionalmente parlando, stando alle loro parole. La showgirl calabrese, infatti, spesso e volentieri l’ha seguito per viaggi di lavoro facendo gridare immediatamente al gossip. È stata la stessa Gregoraci a dire che lei è single, ma che nonostante ciò, Flavio ha fatto parte della sua vita e continua ad essere così soprattutto perché insieme hanno un figlio. Dopo la tempesta, tra i due, è tornato il sereno, ma soltanto come bravi genitori e non come coppia.