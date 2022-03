Due protagonisti di Sanremo 2022 stanno insieme? Arriva l’annuncio definitivo

Due protagonisti di Sanremo 2022 si sarebbero fidanzati. Arriva finalmente l’annuncio che tutti aspettavano: cos’è successo.

Quest anno sono stati protagonisti di Sanremo e adesso sembrerebbero essere fidanzati. La notizia trapelava da tempo su tutte le riviste di cronaca rosa ed adesso uno dei due ha deciso di sbilanciarsi: andiamo a vedere le sue dichiarazioni.

Una gag al Festival di Sanremo 2022 ed i giornali di gossip sono esplosi, pronti ad indagare sul feeling tra i due visto sul palco del Teatro Ariston. Da settimane infatti si parla della storia d’amore tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, famosi al grande pubblico per i loro ruoli di Anna e Marco in Don Matteo. Dopo aver recitato il ruolo di due fidanzati nella serie televisiva, nessuno si aspettava una complicità e una sintonia davvero fuori dal comune.

Alcune recenti interviste dei due, però, non hanno fatto altro che alimentare queste voci. Entrambi, infatti, hanno usato parole al miele e lasciato insinuare un sentimento che va al di là del lavoro. Nonostante il grande entusiasmo, anche da parte del pubblico a casa, la coppia però non esiste nella vita reale. Infatti Maria Chiara Giannetta ha categoricamente smentito una love story con il collega sul settimanale Nuovo Tv, andiamo quindi a vedere le sue parole.

Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta smentisce la love story: le sue dichiarazioni

Sulle pagine di Nuovo Tv, Maria Chiara Giannetta ha voluto smentire categoricamente la love story con il collega. Infatti sul settimanale di Cairo Editore l’attrice ha affermato: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”. Con queste parole quindi la Giannetta ha fatto intendere che al momento è concentrata più sulla carriera che sulla vita sentimentale.

Al momento la fidanzata di Maurizio Lastrico non è ancora nota, con l’attore genovese che è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Quel che è certo è che gli ex partner della Giannetta sono sempre stati uomini lontani dal mondo dello spettacolo. Come detto però, al momento la Giannetta sembra concentrata solamente sulla sua vita lavorativa. Dopo aver concluso le riprese di Don Matteo 13, si dividerà in sequel importanti come: Buongiorno mamma 2 e Blanca 2. Altre due nuove sfide importanti quindi per l’attrice, con la sua carriera in Rai che sta spiccando il volo.