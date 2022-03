Barbara d’Urso delude e non decolla: lo stop improvviso costa caro

Un atterraggio brusco quello di Barbara d’Urso che ha deluso le aspettative: uno stop improvviso che le costerà caro

La spontaneità di Barbara d’Urso, negli anni, è sempre stata ben considerata da Mediaset in cui la conduttrice partenopea ha costruito un’intera carriera. Tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto questa volta.

Barbara d’Urso sta cadendo a picco, ha quasi dimezzato il risultato raggiunto e da Mediaset non possono dirsi soddisfatti. Da tre settimane è in onda La Pupa e Il Secchione Show che, neppure col nuovo format, convince i telespettatori. La prima puntata andata in onda su Italia 1, infatti, raccolse 2 milioni di utenti circa, già dalla settimana scorsa si è avverato il calo con 1.4 milioni di utenti, ma gli ascolti registrati ieri sono disastrosi: 1.228.000 spettatori con l’8.2% di share, quasi la metà della prima puntata.

Un risultato alquanto deludente per la conduttrice partenopea che sperava in un rilancio dello show che, negli anni, è andato man mano decadendo. Nonostante gli sforzi ed il cambio format, a nulla è servito perché i risultati sono veramente scadenti.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 29 marzo

La vittoria per 3-2 dell’Italia alla Konya Büyükşehir Arena contro la Turchia, che non è valsa alla Qualificazione per i Mondiali in Qatar 2022, è stata vista da 5.206.000 spettatori pari al 21.6% di share. Prima il gol dei turchi, poi Cristante ha riaperto le speranze definitivamente spente per i padroni di casa dopo la doppietta di Giacomo Raspadori. Soltanto Dursur all’83° ha fatto vagamente tremare gli Azzurri per un’eventuale ennesima sconfitta. Rai Uno ha vinto a mani basse la gara d’ascolti di martedì 29 marzo. Per quel che riguarda, invece, Rai Due a seguire Stefano De Martino ed i suoi ospiti in Stasera Tutto è Possibile sono stati in 1.986.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai Tre, invece, #Cartabianca con Bianca Berlinguer è stato seguito da 1.128.000 spettatori con il 5.8% di share.

Per concludere con le reti Mediaset, invece, a parte il deludente risultato di Barbara d’Urso, su Rete 4 è andato in onda Mario Giordano con Fuori dal Coro che ha totalizzato 947.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Canale 5, invece, il sensazionale film con Maryl Streep e Anne Hathaway diretto da David Frankel nel 2006, Il diavolo veste Prada, ha incollato davanti al video 2.487.000 spettatori con uno share del 12%.