Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano torna in studio: colpo di scena nel parterre

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 30 marzo, svelano che Ida Platano torna in studio: per lei c’è un colpo di scena

Il percorso di Ida Platano ad Uomini e Donne non è mai stato particolarmente sereno ed il clima mai così disteso da concederle di trovare l’amore com’è successo per altre dame: ecco cosa succede oggi.

Al pari della sua amica e collega Gemma Galgani, anche Ida Platano non ha trascorso un percorso particolarmente sereno ad Uomini e Donne. Roberto Guarnieri, Marcello, Diego Tavani e per finire Alessandro Vicinanza sono gli ultimi dei tanti cavalieri passati alla corte della dama con cui, però, si è concluso con un nulla di fatto e molto spesso anche in malo modo.

La dama bresciana non ha mai fatto mistero di essere ancora scottata dalla prima relazione con Roberto Guarnieri che sembrava essere quella perfetta, salvo rompere qualche tempo dopo. Ciononostante, ha coraggiosamente scelto di mettersi in gioco più volte, ma senza successo. Nelle puntate registrate in precedenza è emerso che per Ida Platano arriverà un nuovo pretendente e proprio oggi potrebbe essere la puntata in cui la dama conosce il nuovo cavaliere che vorrebbe uscire con lei.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma e Franco di nuovo a confronto?

Anche l’avventura di Gemma Galgani che da anni è all’interno del dating show non è mai stata poco tortuosa. Oggi, al centro dello studio, potrebbe esserci spazio anche per la dama torinese che nelle scorse puntate è rimasta delusa dal fatto che il professor Franco, da lei tanto corteggiato, sia rimasto al dating show soltanto per conoscere meglio una dama. Tra i due potrebbe riaccendersi un nuovo animato scontro.

Nei giorni scorsi è stato dedicato ampio spazio al Trono Classico che si sta avviando verso una conclusione per Matteo Ranieri per il quale è già stata registrata la scelta che andrà in onda presumibilmente la prossima settimana. Proprio per questo al centro dello studio ci sarà maggior interesse per il Trono Over che è ancora in balia del caos tra Armando, Ida e Gemma, pionieri del dating show, che non hanno ancora trovato la propria fortuna.