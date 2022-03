Studio Battaglia anticipazioni: Viola e Alessandro spiazzano tutti, decisione choc di Marina. Le nuove puntante regaleranno grosse sorprese

La quarta e ultima puntata di Studio Battaglia andrà in onda martedì 5 aprile alle ore 21.20 sempre su Rai1. Anna si aggiudicherà la sfida contro Marina, mentre il matrimonio di Viola alla fine si farà.

Sta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolto la nuova fiction di Rai1 “Studio Battaglia”, in ona il martedì sera. Per lasciar spazio alla gara della Nazionale contro la Turchia (purtroppo non più valevole per l’accesso a Qatar 2022), il quarto episodio è andato in onda lunedì 28 marzo. Ora c’è fervente attesa per conoscere la trama dell’ultimo atto, martedì 5 aprile, con il finale della prima stagione.

La serie prodotta da Palomar e Tempesta in collaborazione con Rai Fiction, ha come protagoniste Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. È l’adattamento italiano della serie britannica The Split, che tanto bene è andata anche oltre La Manica.

Martedì prossimo vedremo al centro della scena, secondo le consuete anticipazioni rilasciate, le due protagoniste principali, madre e figlia, per lo scontro finale sul caso della separazione Parmegiani. La vittoria di Anna costringerà Marina a vendere le quote dello Studio Battaglia. Il lieto fine si avrà invece nella conclusione della storia tra Viola e Alessandro, con il loro matrimonio che andrà in porto. Momento speciale anche per Nina che troverà uno splendido amore.

Studio Battaglia anticipazioni: matrimonio per Viola e Alessandro, Anna sempre più divisa

Senza dubbio la posizione che resterà maggiormente in bilico sarà quella di Anna, invece, divisa tra il marito Alberto e il collega Massimo. Il personaggio interpretato da Barbora Bobulova, ha vissuto nel corso della terza puntata un momento lavorativo importante, legato ad una trasferta in zona marittima, che si è trasformata in qualcosa di più interessante. Un divagare dalla relazione compromessa con il marito e per vivere in libertà un flirt con Massimo. Il trasporto crescente tra i due la sta mettendo in difficoltà e questa volta sembra intenzionata a lasciarsi andare fino in fondo.

Rientrata a casa Anna decide di seguire il caso di una donna che sta per separarsi dal marito dopo un’unione civile. La separazione dei Parmegiani finisce con una vittoria per Anna, che si aggiudica il duello con Marina. Quest’ultima sarà costretta a vendere lo Studio Battaglia.

La notizia più bella sarà di certo i fiori d’arancio per Viola e Alessandro, che si riappacificheranno e procederanno al grande passo. Gli ultimi scampoli della prima stagione vedranno Alberto giocare le sue ultime carte per cercare di recuperare la sua storia con Anna.