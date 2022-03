Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, incidente improvviso: potevano perdere tutto – VIDEO

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potevano davvero perdere tutto: ecco l’incredibile racconto fatto dai due protagonisti su quanto gli è capitato alla fine della loro fuga d’amore di qualche giorno in Turchia.

In molti avevano messo in dubbio la durata della relazione fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fuori dalla casa del GF Vip 6. Fra loro due aleggiava il fantasma di Fabrizio Corona, e lui aveva fatto capire di non apprezzare la situazione. Una volta che entrambi hanno lasciato il reality-show, però, è stato subito chiaro cosa sarebbe successo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non si sono lasciati neanche per un attimo. Anche sui canali social, si sono sempre mostrati insieme. Nell’intervista rilasciata a Verissimo, lei ha chiarito di aver chiuso ogni ponte con Fabrizio Corona. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dietro alla scelta ci sarebbero forse le percentuali che ha trattenuto.

Basciano-Codegoni, l’incidente al ritorno dalla Turchia

Da quando il GF Vip 6 è finito, Sophie ed Alessandro hanno viaggiato spesso insieme. L’ex tentatore di Temptation Island avrebbe deciso di vivere fra Milano e la Spagna per poter stare più vicino alla sua fidanzata, senza però dover trascurare completamente i suoi affari nel mondo della ristorazione iberica.

La coppia si è fatta vedere più innamorata che mai in Turchia, dove hanno documentato ogni momento del loro viaggio. Al momento del ritorno in Italia, però, hanno avuto davvero un brutto imprevisto, che ha rischiato di fargli perdere tutti i loro effetti personali ed i loro vestiti che avevano imbarcato per il viaggio all’estero.

La coppia può davvero durare: nelle difficoltà si sono uniti

Come hanno spiegato sia Alessandro Basciano che Sophie Codegoni, dopo aver fatto il check-in nell’aeroporto turco, hanno deciso di prendersi un momento di relax. Soprattutto a causa di lei, hanno perso la cognizione del tempo, e si sono anche un po’ persi all’interno dell’aeroporto. Il risultato è stato che hanno perso l’aereo di ritorno in Italia.

Nonostante questo incidente, sia Sophie che Alessandro hanno mostrato di diventare ancora più uniti nelle piccole difficoltà, riuscendo anche a sdrammatizzare e prendersi in giro a vicenda. Una volta tornati a Milano, per fortuna, entrambi sono riusciti a trovare in breve tempo le valigie che erano state imbarcate sul volo che avevano perso.

Ecco le Storie Instagram di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che raccontano quanto successo nell’aeroporto in Turchia: