Regina Elisabetta, si va verso una decisione mai vista prima: trema il Regno Unito. Sua Maestà non è ancora tornata nella forma migliore

Il suo stato di salute ha preoccupato e non poco tutta Buckingham Palace. Ora proprio a causa di qualche acciacco di troppo potrebbe saltare un evento istituzionale davvero molto importante.

No è un momento particolarmente fortunato quello che sta attraversando la Regina Elisabetta. Sua Maestà è alle prese con problemi fisici di lunga data che nulla hanno a che vedere con il Covid. La sua reazione all’infezione da coronavirus è stata ottimale, con i sintomi (leggeri) spariti dopo qualche giorno e nessuno strascico pesante a livello di via respiratorie. Come detto però, quello che preoccupa la Regina sono i dolori alle gambe e la sua difficile deambulazione. Negi giorni scorsi si era parlato anche dell’utilizzo della sedia a rotelle per spostarsi all’interno delle stanza del Castello di Windsor, ma fonti reali hanno sempre smentito a riguardo. Fatto sta che dopo aver saltato il Commonwealth Day nei giorni scorsi, ora potrebbe essere costretta a mancare anche la cerimonia di commemorazione del Principe Filippo. Appuntamento istituzionale a cui tiene davvero molto ma a cui deciderà se prender parte solo all’ultimo minuto. La salute davanti a tutto e in questo periodo la parola d’ordine è riposo.

Regina Elisabetta, a rischio la sua presenza alla commemorazione del Principe Filippo

Gli assistenti di Buckingham Palace stanno cercando un modo per condurla all’Abbazia di Westminster. A un anno di distanza dalla scomparsa del Duca di Edimburgo Elisabetta II è ancora molto toccata dalla vicenda e vorrebbe fare di tutto per omaggiare la figura dell’amatissimo marito.

Chi non sicuramente presente è invece il Principe Harry, che assieme alla moglie Meghan Markle rimarrà in California. Un motivo in più per la monarca per fare di tutto per essere regolarmente al suo posto. La famiglia reale si è sempre mostrata molto unita in queste circostanze e l’evento richiede uno sforzo. Come mostrato da un recente articolo del Sun, Elisabetta è stata immortalata mentre usava un bastone da passeggio all’interno dei giardini di Windsor. Tutti gli insider reali sono concordi nel dire che Elisabetta II non vorrebbe mostrarsi in pubblico sulla sedie a rotelle e quindi farà di tutto per camminare sulle proprie gambe.

Il Palazzo sta lavorando a un piano per condurre Elisabetta all’Abbazia di Westminster, utilizzando anche mezzi speciali (elicottero) e studiando ogni particolare.

Ricordiamo che la commemorazione si terrà mercoledì 29 marzo.