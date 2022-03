La bambina nella foto oggi è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico.

Nata a Padova il 20 agosto 1976 e dopo aver conseguito la maturità classica, intraprende l’attività di attrice partecipando a qualche spettacolo teatrale. Nella primavera del 2001 arriva la sua prima esperienza televisiva nel programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5.

Nell’autunno dello stesso anno partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, dove viene eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Al momento della partecipazione al programma lavorava presso una banca. Nel 2002 debutta come attrice televisiva nel mondo della serie televisiva con La squadra su Rai 3 e l’anno seguente approda nella soap-opera partenopea Un posto al sole in onda sempre su Rai 3 dal lunedì al venerdì. Nello stesso anno conduce su LA7 il magazine La vetrina e lo speciale di Rai 2 L’Italia dei porti.

Arriva il 2004 e con l’inizio del nuovo anno prosegue la sua carriera cinematografica e teatrale prendendo parte al film dei fratelli Vanzina Le barzellette e recita in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. E poi ancora fiction con Diritto di difesa e Carabinieri 3. Nell’estate 2004 ha preso parte al programma di Rai 2 Futura City, trasmissione sull’attualità e le nuove tecnologie.

Oggi è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico: la riconosci?

Nel settembre del 2004 debutta come conduttrice televisiva televisiva del programma Unomattina e viene confermata nella conduzione del programma fino alla stagione televisiva 2010/2011. Nell’autunno del 2005 ha posato insieme ad altre 12 showgirl – Janet De Nardis, Anna Safroncik, Denny Méndez, Antonella Mosetti, Miriana Trevisan, Benedicta Boccoli, Elisabetta Gregoraci, Giulia Montanarini, Roberta Faccani, Elena Barolo, Antonella Elia e Angelica Russo – per il calendario Women for Planet 2006, realizzato dal fotografo Enrico Ricciardi.

Nel 2013 si laurea in Scienze della comunicazione alla LUMSA con lode e, dallo stesso anno, è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, ed è professionista dal gennaio 2016. Da settembre 2013 conduce Storie vere, segmento di Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Rimane alla guida del programma anche nelle successive quattro stagioni televisive. Dall’esperienza nel programma, nel maggio del 2015 la conduttrice ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Storie vere. Come avrete capito, la bambina bella foto è Eleonora Daniele.