Giulia Salemi, tutto interrotto in Tv: nessuno se lo aspettava, cosa sta succedendo

Giulia Salemi, purtroppo, ha visto il programma Tv in cui era protagonista interrompersi. Ecco di quale opportunità lavorativa si tratta e quali sono le due motivazioni per cui in realtà il format potrebbe essere stato sospeso.

Giulia Salemi ha fatto attendere i suoi fan circa un anno, poi ha voluto dare l’annuncio. In occasione del suo compleanno aveva avviato una raccolta fondi per l’associazione Parole di Lulu, fondata da Niccolò e Shirin, di origini persiane come lei. Il 28 marzo l’influencer ed ex gieffina ha annunciato di aver trovato un progetto a cui destinare i fondi.

I soldi raccolti da Giulia Salemi verranno destinati al “Liber-Action Project” del dott. Matteo di Nardo, che lavora come anestesista e rianimatore dell’area rossa all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. L’influencer donerà tre macchinari, che spera possano dare il loro contributo a rivoluzionare in meglio l’area pediatrica degli ospedali.

Giulia Salemi, quale programma Tv si è interrotto?

Mentre le iniziative umanitarie di Giulia procedono a gonfie vele e raccolgono anche il plauso di vip come Sandra Milo, dal punto di vista professionale la carriera dell’influencer sembrerebbe aver subito una brutta battuta d’arresto. La Salemi doveva infatti essere uno dei dieci protagonisti del programma Stand Up – Comici in prova, in onda su Discovery+.

Le prime due puntate erano effettivamente andata in onda a partire dal 13 marzo scorso. I fan di Giulia, però, si sono subito accorti che c’era qualcosa di strano. Dai palinsesti, infatti, sembrerebbero essere completamente sparite le successive puntate. Stand Up – Comici in prova, secondo la conferenza stampa iniziale, avrebbe dovuto prevedere 4 puntate.

Le probabili motivazioni della cancellazione dal palinsesto

Stand Up – Comici in prova ha ripreso il format di Comedy Club, andato in onda su Italia 1 nel 2006: come ricorda www.davidemaggio.it, quella proposta di intrattenimento fu sonoramente bocciata dai dati degli ascolti televisivi. Sembrerebbe che il difetto del programma sia il mancato adattamento dall’inglese all’italiano.

Il format, infatti, prevede l’utilizzo di diverse parole inglesi. Ci sarebbe però anche lo scoppio della guerra in Ucraina che avrebbe rivoluzionato il palinsesto di tutte le reti. In ogni caso, i fan della Salemi hanno potuto vederla esibire nella prima puntata insieme a Cecchi Paone, Filippo Bisciglia, Tommaso Cassissa e Sara Simeoni.

Ecco il tenerissimo progetto di Giulia Salemi con la raccolta fondi organizzata circa un anno fa: