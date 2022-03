Fabrizio Corona sconcertato, fulmine a ciel sereno: ufficiale lo stop

Un fulmine a ciel sereno per Fabrizio Corona che subisce l’ennesimo stop della carriera con una batosta senza precedenti

Fabrizio Corona ha sempre fatto dei social il posto dove metterci la faccia ed esporsi senza filtri, come spesso e volentieri ha fatto anche in TV. Un seguito di oltre un milione di follower che hanno assistito allo stop.

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona non c’è più. Per chi tenta di aprire il suo account, infatti, comparirà la dicitura tipica del social network con scritto: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”. Un fulmine a ciel sereno per il paparazzo che è stato oscurato, probabilmente a causa dei contenuti che nei giorni scorsi ha deciso di pubblicare.

Da un po’ di tempo, infatti, Corona ha fatto del suo profilo Instagram un posto in cui diffondere notizie ed esprimere la sua opinione, come giusto che sia. Evidentemente qualcosa che ha postato circa la guerra tra Russia e Ucraina non deve essere piaciuto agli utenti di Instagram che l’hanno segnalato in massa e, a causa delle rigorose regole del social di proprietà della Facebook & Inc., gli è stato rimosso il profilo.

Fabrizio Corona perde il profilo Instagram: la segnalazione

A segnare che il profilo di Fabrizio Corona è stato oscurato chi ha pensato il gossipparo Amedeo Venza che ha aggiunto: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni etc. il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri, che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare”.

L’esperto di gossip ed amico di Deianira Marzano fa evidentemente riferimento ai contenuti postati da Fabrizio Corona, ma non solo, su fatti inerenti alla guerra ed alla propaganda mediatica dei due Paesi. Finora il Re dei Paparazzi ancora non si è fatto vivo, neppure tramite i social di suo figlio Carlos, come ha fatto già qualche volta in passato. La quiete prima della tempesta? Da un uomo come lui non si sa mai cos’aspettarsi.