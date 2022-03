Charlene di Monaco, fuga improvvisa e nuova paura per le sue condizioni: cosa succede

La principessa Charlene Wittstock è stata avvistata di nuovo nelle vicinanze di Monaco. Poco dopo ha preso da sola un volo. Ci sarebbe una spiegazione a questi suoi viaggi in solitaria: ecco cosa sta facendo la moglie di Alberto.

Il destino di Charlene di Monaco preoccupa da molto tempo i suoi sudditi. Non è mai uscito un comunicato stampa che chiarisca quale sia il reale problema che stia avendo la “principessa triste“, ma ormai i tabloid francesi danno due possibilità fra le più accreditate. C’è infatti chi parla di un’irreparabile rottura sentimentale, e chi di problemi di salute.

Più passano le settimane, e più il divorzio sembra un’ipotesi remota fra Charlene e Alberto. Era stato proprio il principe di Monaco a chiarire che non c’era alcun problema all’interno della coppia, ma che invece la Wittstock stava attraversando alcuni delicati problemi di salute. In tal senso, sono state fatte le ipotesi più disparate.

Charlene, cosa è successo dopo la visita a Monaco

C’è chi giura che Charlene abbia avuto un tumore o un grave male. L’evidente dimagrimento troverebbe dunque una spiegazione, e si capirebbe anche come mai è passata ad un taglio di capelli ancora più maschile, corto. C’è chi invece sarebbe sicuro che la principessa abbia avuto un problema durante l’ennesima operazione chirurgica estetica.

Come riportato dal tabloid tedesco vip.de, Charlene sarebbe finalmente tornata in visita a Monaco dopo quattro mesi in cui è stata ufficialmente ricoverata in una clinica svizzera per problemi di salute. Chi ha visto la principessa giura che avrebbe di nuovo cambiato taglio e colore di capelli, che questa volta sarebbero stati di colore platino.

Il cambio di look ed il volo a Berna: gli strani spostamenti

Charlene Wittstock non ha fatto ritorno nella dimora in cui risiede insieme ad Alberto. Come già anticipato precedentemente dalla casa reale monegasca, la moglie di Alberto prenderà residenza dove già in passato si era rifugiata Grace Kelly. La principessa, da quando è tornata a Monaco, è in realtà andata nelle sua immediate vicinanze, a Roc Angel.

Bisogna sottolineare che Charlene si è spostata da sola: non è stata avvistata insieme a suo marito Alberto o ai suoi figli. È anche salita su un areo, che presumibilmente l’avrebbe portata a Berna, per una nuova visita medica. Tutto sembrerebbe procedere come annunciato dal marito: la principessa ha ancora bisogno di un po’ di tempo per recuperare.