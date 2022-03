Anticipazioni Uomini e Donne, palo per Luca Salatino: il gesto della protagonista spiazza tutti

Al centro dello studio di Uomini e Donne ci sarà principalmente Luca Salatino che riceverà un sonoro ‘no’: tutte le anticipazioni di oggi

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con il percorso di avvicinamento di Matteo Ranieri alla scelta e con Luca Salatino che risveglia qualche malumore tra le corteggiatrici. Spazio anche per la nuova tronista.

Appurato che la scelta di Matteo Ranieri è stata fatta e registrata, la permanenza del tronista al dating show adesso è soltanto di avvicinamento alla fatidica puntata che andrà in onda nelle prossime settimane. Prima di allora, l’ex fidanzato di Sophie Codegoni continuerà ad essere diviso tra Federica Aversano e Valeria senza mai far comprendere verso quale lato pende. Tuttavia, nella puntata di oggi ci sarà un’esterna che vede Matteo e Valeria molto affiatati con il tronista che le regala una foto con una dedica che fa pensare ad un loro futuro insieme. La cosa ferirà, non poco, Federica.

Nel frattempo, ad essere ancora in bilico c’è il Trono di Luca Salatino. Nelle scorse settimane, il tronista è uscito in esterna con Lily con la quale c’è stato un evidente avvicinamento e feeling, a tal punto da portarli ad un bacio. Dall’altro lato, però, c’è Soraya per cui non ha mai nascosto di essere molto attratto. Oggi sarà il momento di un’esterna con la corteggiatrice in cui i due sembrano essere molto complici, fino al gesto che ha fatto scalpore. Quando Luca Salatino prova a baciarla, infatti, lei si oppone e lo rifiuta. Tornati in studio, il tronista ammetterà di essere molto deluso per quanto accaduto.

Anticipazioni Uomini e Donne, spazio a Veronica Raimondi

Soltanto una settimana fa, ha fatto il suo ingresso al dating show una nuova tronista: Veronica Raimondi. La giovane ragazza ha subito approfittato della sua posizione per darsi da fare e cominciare a conoscere dei corteggiatori. Oggi in studio si vedrà un’esterna con uno di coloro che sono scesi appositamente nel parterre di Uomini e Donne per lei.

Niente amore a prima vista, tutt’altro. Veronica reputerà disastrosa l’esterna con il corteggiatore a tal punto da bocciarlo in tronco ed eliminarlo dalla platea di corteggiatori.