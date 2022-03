Amici 21, esplode una nuova bomba tra due allieve: tutta colpa dell’insegnante

Nuova bomba ad Amici 21: questa volta a scontrarsi sono state due allieve di ballo. A scatenare la rissa è stata la Celentano.

Ad Amici 21 continuano a non mancare i colpi di scena. Dopo i litigi dei giorni scorsi, questa volta a fare scintille sono state due ballerine: “Sono proprio stanca, basta. Anche tu lo pensi ma non lo dici”.

Ad accendere la miccia tra le due allieve di ballo di Amici 21 è stata l’insegnante Alessandra Celentano. Come? Con due guanti di sfida. Attraverso il daytime odierno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, abbiamo visto la maestra di classico assegnare due guanti a Serena. Il primo in coppia con Nunzio contro Carole e Michele, il secondo sulle punte contro Carola.

Ed ecco che Carola e Serena hanno fatto scintille. A perdere le staffe è stata proprio quest’ultima: la ballerina ha accusato Carola di non essere stata coerente quando alla domanda della De Filippi non ha lamentato l’iniquità del guanto affermando che questo genere di sfide hanno l’intento di andare a migliorare l’allievo in sala. Peccato che poco dopo Carola abbia detto in casetta che anche per lei la coreografia era difficile.

Amici 21, Serena in lacrime dopo lo scontro con Carola: il motivo

Dopo il battibecco con Carola, Serena non è riuscita a trattenere le lacrime. La ballerina non ha apprezzato il guanto di sfida assegnatole dalla Celentano: “In questi guanti ci vedo un accanimento“, ha detto Serena a Maria De Filippi. La 18enne di Cerignola ha poi proseguito: “Non metto in dubbio che sia una maestra e che mi abbia insegnato tanto, ma a volte fa cose che mi hanno proprio stancata”.

L’allieva di Raimondo Todaro è convinta che da parte della Celentano ci sia molta cattiveria nei suoi confronti. “Basta dire la cose del fisico. Mi ha fatto una testa tanta“. Serena, così come ha ammesso, reputa che la Celentano sia una grande maestra ma quando fa determinate affermazioni sul suo fisico non ci sta: “Mi cadono le braccia!”.

Intanto Carola ha voluto chiarire la faccenda con Serena puntualizzando la sua posizione circa il guanto di sfida: “Sere, quando ti dico una cosa è vera, cioè.. cha la coreografia è mia. Però quando ti dico non è una passeggiata usare due scarpe diverse è vero”. La sfida assegnata dalla Celentano prevede infatti che ad un piede si indossassi una scarpa di ginnastica mentre all’altro una punta. Ma Serena non ci sta. La ballerina di Amici 21 resta convinta del fatto che Carola ballerà una coreografia che è nei suoi passi. “Non puoi dirmi che sei in difficoltà e anche tu pensi non sia equo, però non lo dici“, ha concluso Serena.