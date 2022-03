WhatsApp, è possibile scrivere a tutti in un solo secondo: il trucco che ti mette le ali

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco speciale che permetterà agli utenti di scrivere a tutti in un solo secondo. Scopriamo come sarà possibile farlo.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti si WhatsApp ed uno di questi permette di chattare con tutti in un solo secondo. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile attuare lo stratagemma sull’applicazione di messaggistica.

Spesso ci sarà capitato di voler mandare uno stesso messaggio a tutti i nostri contatti in rubrica, nessuno escluso. Ripetere lo stesso testo, però, è una vera e propria scocciatura, oltre che essere un’operazione lunghissima e noiosa. Allo stesso tempo però creare un gruppo è e fastidioso e caotico. Esiste però un metodo semplicissimo per inviare lo stesso messaggio a tutta la rubrica, senza contattare singolarmente ogni contatto.

Infatti la risposta a questo problema la mette a disposizione la stessa piattaforma con una funzione non troppo battuta. La soluzione quindi si chiama ‘Broadcast‘ ed utilizzarla è semplicissimo. Basterà quindi entrare sull’applicazione di messaggistica istantanea, cliccare sui tre puntini in alto e tra le opzioni apparirà “Nuovo broadcast“. Una volta cliccato sulla funzione potrete scegliere i contatti a cui inviare il messaggio. Scritto il messaggio e completata la lista avrete quindi inviato lo stesso messaggio a tutti i contatti contemporaneamente.

WhatsApp, come creare una chat nascosta a tutti: l’ultimo trucco è fantastico!

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti da WhatsApp, ma quelli che maggiormente appassionano gli utenti sono quelli riguardanti la privacy. Infatti in molti sono sempre alla ricerca del modo di nascondere alcune chat da amici e parenti spioni. Sull’applicazione di messaggistica di Meta, però, esiste una funzione in grado di soddisfare tutta l’utenza. Infatti questo strumento permette di nascondere a tutti le vostre chat.

Per questo trucco, infatti, non servirà scaricare delle applicazioni di terzi o fare complicate operazioni. Infatti basterà entrare sull’applicazione di messaggistica e tenere premuto sulla chat desiderata fino a quando non usciranno alcune opzioni. Tra queste infatti troviamo “Fissa chat“, “Elimina chat“, “Disattiva notifiche” e “Archivia chat“. La funzione che ci interessa è proprio quest’ultima. Infatti archiviando una chat questa diventerà invisibile a tutti. Quando l’utente vorrà riprendere quella conversazione basterà recuperarla nella voce archiviate.