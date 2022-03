Uomini e Donne anticipazioni: un trono entra nel vivo, accesissimo scontro per Tina. La settimana comincia all’insegna delle donne

Mancano ancora circa due mesi alla fine di questa stagione di Uomini e Donne che con il Trono Classico non ha sempre tenuto fede alle attesa ma con quello Over regala spettacolo. L’ennesima conferma arriverà dalla puntata del 28 marzo.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne confermano che entrerà finalmente nel vivo il trono di Veronica Rimondi che si è appena fatta conoscere dal pubblico e dai corteggiatori. La 26enne di Ferrara ha dimostrato subito di avere una personalità forte, capace di dividere sia in studio che a casa. E infatti accanto alle pesanti critiche, perché lei stessa si è definita ‘figlia di papà’ sono arrivati gli apprezzamenti per la sia schiettezza e determinazione.

Veronica confesserà di troivarsi pienamente a suo agio in quel ruolo e secondo le anticipazioni confermerà di aver fatto la prima esterna con un corteggiatore. Ma in realtà non è andata bene e così in studio arriverà la prima delusione: il ragazzo sarà scartato senza appello. Chi sarà tra Francesco, Rocco e Alessio, quelli che più l’avevano colpita al primo impatto?

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari ha trovato un nuovo bersaglio

Non solo Trono Classico però perché come ben sappiamo c’è sempre grande spazio per quello Over. Ed è in programma una nuova puntata dello scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia che ormai è diventata il bersaglio preferito della storica opinionista di U&D, sostituendo di fatto Gemma Galgani.

Tina accusa la donna, 80 anni ma pimpantissima, di non avere veramente intenzione di cercare un nuovo amore ma solo compagnia e divertimento. Lo dimostra il fatto che a lei piace solo ballare, mentre con i cavalieri che si presentano è spesso scortese, quasi infastidita. E per questo ci sarà un nuovo acceso scontro in studio.

Infine nuovo capitolo delle vicende sentimentali di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano continua a volare di fiore in fiore frequentando diverse signore, anche contemporaneamente. Per questo ci sarà una discussione molto animata con Franco, un confronto senza esclusione di colpi verbali.