Una Vita, amata coppia torna ad Acacias: adesso sono in tre!

Un colpo di scena ad Acacias, non solo per il rientro della coppia, ma perché adesso sono in tre! Tutte le anticipazioni di Una Vita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita fanno sapere che ci sarà chiarezza su una coppia sparita da Acacias per un po’: a tornare non saranno più in due, ma in tre. Tuttavia non resteranno a lungo…

Cinta ed Emilio sono effettivamente scomparsi da Acacias, nonostante gli altri personaggi li nominino spesso. Attualmente, com’è noto, i due si trovano in Argentina per godersi le nozze dopo il matrimonio in città celebrato insieme ad un’altra coppia, Ildefonso e Camino. Soltanto di recente a Bellita sono arrivate notizie della figlia, tramite una lettera, in cui si legge che adesso sono in tre, ma la gravidanza non è sempre stata tranquilla.

Approfittando della lieta novella, Bellita e José Miguel sono andati in Argentina dove c’è poi stata la vicenda della cantante seguita da uno stalker per il quale si è finta morta. Al ritorno ad Acacias, infatti, José Miguel ed Alodia hanno dato la notizia della morte di Bellita, salvo poi scoprirsi che era stato tutto inventato e consigliato dalle autorità oltreoceano. Nel frattempo ad Acacias è arrivato anche Ignacio su cui José Miguel nutre forti dubbi.

Anticipazioni Una Vita, Cinta ed Emilio tornano ad Acacias

Ben presto Cinta, Emilio ed il loro piccolo torneranno in città. Tuttavia, i due non tornano per restarci, ma in occasione dell’invito da parte di Bellita per un grande passo che riguarderà Ignacio e Alodia. In Spagna questo passaggio è già stato trasmesso, ma è quello a cui andranno incontro i telespettatori italiani a breve. La loro apparizione sarà come quella degli Arantxa, breve, ma intensa.

Ad invogliarli a tornare a casa Dominguez è la proposta di matrimonio che Ignacio farà ad Alodia di cui, al momento, non è ancora noto il responso. La coppia convolerà a nozze? José Miguel smetterà di investigare sul nipote di Bellita? A questa ed altre domande si troverà risposta nel corso delle prossime settimane, su Canale 5, a partire dalle 14:10.