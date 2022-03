Stefano De Martino papà-bis? L’annuncio fa sognare tutti gli italiani

Un annuncio dello stesso Stefano De Martino ha fatto sognare tutti gli italiani che hanno ascoltato molto bene le sue parole

A seguire Mara Venier su Domenica In sono stati in quasi 3 milioni di italiani. Quest’ultimi hanno anche assistito all’intervista a Stefano De Martino, come suo solito molto brillante e affascinante che ha annunciato qualcosa in merito ad un secondogenito.

Mara Venier e Stefano De Martino sono da sempre molto amici, ancor di più con l’ingresso dello showman partenopeo nel mondo della conduzione. Più volte, infatti, il conduttore di Stasera Tutto È Possibile è stato a Domenica In, sia solo che in compagnia di Belen Rodriguez, una volta addirittura collegati da casa, nel periodo pandemico, poco prima che la coppia annunciasse una nuova rottura.

Se è vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, è anche vero che lo showman partenopeo ha preferito non parlare dell’argomento, con Mara Venier che, con gran rispetto, ha pubblicamente ammesso di non volergli fare domande in merito. L’unica cosa che si è lasciato sfuggire Stefano è la felicità e serenità che sta vivendo in questo momento, al di là della sfera lavorativa.

Stefano De Martino pronto a diventare papà? La rivelazione sul secondogenito

Tra il ricordo del padre, un omaggio alla carriera ed il simpatico siparietto con Francesco Paolantoni, Stefano De Martino ha avuto l’occasione di parlare anche di suo figlio Santiago: “Io provo a fare del mio meglio ma alla fine i giudici del nostro operato sono i figli. Adesso è in quella fase un po’ particolare. Il prossimo aprile Santiago compirà 9 anni. L’amore per i figli è imprescindibile, soprattutto quello di un genitore verso un figlio. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori”.

Nonostante Santiago una sorella ce l’abbia già, Stefano ha parlato del suo ruolo come padre nei confronti di un secondo figlio: “Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui a volte mi dispiacerebbe quasi avere un altro figlio, mi dispiacerebbe per lui, ma magari sì… chissà!”.