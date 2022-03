“È stato ricoverato d’urgenza”, Antonella Clerici provata: l’annuncio in diretta TV

Antonella Clerici ha iniziato la puntata di È sempre Mezzogiorno in maniera molto sorridente, ma poi ha svelato qual è realmente il suo stato d’animo

Una nuova settimana di È sempre Mezzogiorno è cominciata stamattina con la conduttrice molto divertita dal suo ospite vestito da Premio Oscar. Nonostante l’iniziale divertimento, Antonella Clerici ha svelato che c’è un pensiero che non la lascia tranquilla.

Questo lunedì mattina è iniziato con la notizia del gesto di Willi Smith nei confronti di Chris Rock su cui, anche a È sempre Mezzogiorno hanno scherzato con l’ospite di Antonella Clerici vestito da Premio Oscar. La puntata è poi proseguita regolarmente con tante ricette, quiz e simpatici siparietti in pieno stile del programma di Rai Uno.

Quando, poi, Cristiana Lunardini ha presentato un dolce a base di banane ammettendo che avrebbe sconfitto tristezza e depressione, la padrona di casa ha ammesso a gran voce: “Lo farò per Vittorio, dopo l’operazione è un po’ zoppo”.

Antonella Clerici, cos’è successo al marito Vittorio Garrone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @vittorio_garrone

Nei giorni scorsi, Vittorio Garrone è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza per un’ernia: “L’operazione si è resa proprio necessaria” ha spiegato la Clerici ai suoi telespettatori, “adesso sta bene e lo rimetteremo in sesto”. Così la padrona di casa ha ironicamente chiosato con l’ospite della puntata che ha presentato un dolce che la conduttrice ha deciso di voler cucinare a suo marito.

Nei giorni scorsi, proprio Vittorio Garrone ha condiviso una foto su Instagram in compagnia di Antonella con lui vestito in camice da sala operatoria: “Mi sono sentito da te così amato nel sacrificio interminabile che mi hai dedicato, nel alleviare le mie sofferenze e poi dopo notti in bianco, la tua energia e passione per il tuo pubblico del 12, per chi soffre più di me, per chi ha bisogno di conforto e leggerezza. Tu Amore nella gioia e nella sofferenza, tu per me vita immensa”. Una gran bella dichiarazione d’amore per una relazione nata qualche tempo fa e sigillata soltanto un anno fa con i due che sono convolati a nozze.