La Pupa e il Secchione Show, uno dei concorrenti più amati non sta bene: si ritira subito?

Ennesimo colpo di scena per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. Dopo Flavia Vento un altro concorrente si ritira?

Dopo l’addio di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show, i rumor vedrebbero un altro amatissimo concorrente abbandonare il reality. L’indiscrezione in queste ore sta facendo il giro del web: interviene la padrona di casa a fare chiarezza. Tutti i dettagli.

Dopo la showgirl e modella italiana ad abbandonare la Pupa e il Secchione Show potrebbe essere Gianmarco Onestini. Stando ai rumor circolati sul web in queste ore, il fratello di Luca starebbe poco bene. Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza ci ha pensato Barbara D’Urso.

La conduttrice napoletana su Twitter ha scritto: “Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli, sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti. Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo. Fidatevi di me!”, ha esclamato la Carmelita. Intanto a proposito di momenti da non perdere anche con Gianmarco, la D’Urso ha dato un’anticipazione.

Gianmarco Onestini lascia la Pupa e il Secchione Show? La D’Urso rassicura i telespettatori: “Sta benissimo ed è insieme agli altri”

Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli 😂😂😂 Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti… Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo, martedì prossimo… Fidatevi di me 😜 #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/e7etkoefth — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 27, 2022

“Fidatevi di me”, con queste parole Barbara D’Urso ha cercato di rassicurare il pubblico di Italia Uno: Gianmarco Onestini non lascerà La Pupa e il Secchione. Intanto a proposito del bel modello bolognese, diventato famoso per essere il fratello di Luca Onestini, la Carmelita ha accennato che anche per lui ci saranno tanti momenti speciali.

“Prima anticipazione di domani… Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro… Secondo voi cosa è successo?”, con questo enorme punto interrogativo Barbara D’Urso ha voluto alimentare la curiosità nel suo pubblico. Non ci resta che seguire l’appuntamento di domani, martedì 29 marzo 2022, con La Pupa e il Secchione Show.