Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del nuovo eliminato: via dall’Honduras!

Spunta il nome del nuovo concorrente eliminato dall’Isola dei Famosi 2022. Andiamo quindi a vedere quale naufrago lascerà l’Honduras.

In rete è spuntato il nome del nuovo concorrente eliminato dall’Isola dei Famosi 2022. Infatti dall’Isola di Palapa, in Honduras, uno dei naufraghi dirà addio nel corso della prossima puntata: scopriamo chi è.

Una volta concluso il Grande Fratello Vip 6, per Canale 5 è tempo di Isola dei Famosi. Il reality dei naufraghi, infatti, è partito da poco eppure già sta regalando tantissime emozioni. Dopo l’esclusione provvisoria di Ilona Staller e Marco Melandri, che sono sbarcati su Playa Sgamada e dopo l’arrivo sull’Isola di altri tre concorrenti (Roberta Morise, Blind e Patrizia Bonetti), è pronta un’altra puntata che riserverà un’eliminazione.

Con le sue dinamiche il reality show dei naufraghi sta già appassionando milioni di telespettatori. In molti adesso sono pronti a scoprire cosa succederà stasera, lunedì 28 marzo. Così in rete sono spuntati i primi sondaggi che ci vanno a dare l’idea di chi lascerà la trasmissione stasera. In nomination infatti troviamo due coppie, la prima composta da Carmen di Pietro ed il figlio Alessandro, mentre la seconda da Floriana del Grande Fratello e Antonio Zequila. Andiamo quindi a vedere chi tra le due coppie tornerà in Italia.

Isola dei Famosi 2022, chi verrà eliminato: il risultato dei sondaggi

Come abbiamo anticipato sono due le coppie finite in nomination, la prima è composta da Carmen di Pietro che partecipa con il figlio Alessandro mentre la seconda è formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi. Proprio la prima coppia sembrerebbe essere condannata a causa del comportamento di un po’ strano di Carmen. Mentre invece Antonio e Floriana hanno ricevuto il bacio della morte dagli eliminati.

Secondo i sondaggi a serio rischio eliminazione troviamo Antonio Zequila e Floriana Secondi con il 74.77% dei voti. Sembrerebbero ampiamente salvi quindi Carmen di Pietro ed il figlio Alessandro. I modi per votare chi eliminare sono diversi. Infatti sarà possibile andare su: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv ed infine Sms.

Inoltre nella prossima puntata potrebbe aggiungersi un nuovo concorrente. Stiamo parlando di Marco Senise, per anni spalla di Rita Dalla Chiesa a Forum. A rivelare la bomba riguardante il reality ci ha pensato il direttore di Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti. Vedremo quindi quali colpi di scena ci riserverà la prossima puntata del reality show.