Isola dei Famosi 2022, salta tutto a causa del maltempo? Decisione ufficiale

In Honduras le condizioni atmosferiche non hanno consentito il prosieguo della regolare avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: cosa sta succedendo

È di pochi giorni fa la notizia che i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 sono stati portati al sicuro dopo le condizioni atmosferiche avverse: cosa ne sarà della diretta di stasera? È stata presa una decisione ufficiale

Com’è noto, in Honduras insieme ai naufraghi dell’Isola dei Famosi ci sono anche Alvin come inviato e tutta la produzione. È grazie a loro se i concorrenti del reality show sono stati messi al sicuro nei giorni scorsi per un forte nubifragio che ha colpito proprio il punto in cui si trovano i naufraghi.

Su Instagram, l’inviato ha spiegato ai suoi follower: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”.

Isola dei Famosi 2022, ci sarà la puntata di stasera?

Sul web i telespettatori del programma si sono lecitamente chiesti se la puntata di stasera potesse regolarmente andare in onda o se fosse da rinviare viste le condizioni atmosferiche avverse. A rispondere è stato lo stesso Alvin, sempre tramite il suo profilo Instagram che nelle scorse ore ha fatto un importante annuncio aggiornando i follower: “Ieri vi ho detto che son stati tre giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone, quindi per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro. La notizia bella è che è ufficiale, i naufragi sono tornati in Playa, quindi è ripartito il reality dalle playe. Ma domani (oggi, ndr) dovrebbe essere bello”.

Stando alle parole dell’inviato dell’Isola dei Famosi non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni per il meteo, pertanto la puntata di stasera potrebbe andare tranquillamente in onda. Tra poche ore, dunque, Ilary Blasi ed i suoi opinionisti scenderanno in campo per raccontare anche i tre giorni di nubifragio dei naufraghi.