Iliad sbaraglia la concorrenza: l’ultima novità fa impazzire i suoi clienti. L’azienda low cost francese ha pronta un’altra offerta

Il costo della connessione internet è in continuo ribasso, grazie alla sfida tra i vari marchi del settore. Iliad ancora una volta sembra essere un passo avanti a tutti.

In un momento storico in cui tutti i consumi energetici sono in continuo rialzo, la connessione internet sembra essere una piacevole eccezione nel nostro paese. La guerra tra Russia e Ucraina ha portato ad un balzo clamoroso del valore del gas e del costo dei carburanti. Tra bollette impazzite e salassi al distributore, gli italiani sono alle prese con serie difficoltà economiche. Il settore della comunicazione, invece, sembra reggere botta almeno per ora. Sia l pacchetti dati per smartphone, che la fibra ottica da casa, rientrano in continue promozioni davvero interessanti. Il lavoro di alcune aziende low cost, come Iliad, ha agevolato una concorrenza al ribasso all’interno di questo settore di mercato. Il marchio francese è pronto a stupire ancora una volta i propri clienti con promozioni davvero clamorose.

In questo senso, la tariffa della Iliad Box con connessione internet illimitata sino a 4 Gbps rappresenta un vantaggio per tutti coloro che desiderano un’offerta di telefonia fissa.

Iliad senza limiti: tutte le migliori promozioni per i propri utenti

Per il mobile, invece, Iliad ha rilanciato la promozione Giga 150. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo di quest’offerta sarà di 9,99 euro al mese.

Per tutti coloro che sono con altro operatore e desiderano passare a Iliad, oltre alla Giga 150, potranno inoltre attivare anche due offerte come la Giga 80 e la Giga 40.

La prima assicura agli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS infiniti verso chiunque e 80 Giga per internet. Il costo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni. La proposta ha sostituito già da mesi la Giga 50 nei listini e prevede anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Per quanto riguarda invece la Giga 40, gli utenti avranno la ricaricabile all’incredibile prezzo di 6,99 euro. Il pacchetto prevede consumi senza limiti per chiamate e SMS con 40 Giga per internet. Previsto inoltre un pagamento una tantum di 10 euro al mese.