Domenica In, Mara Venier lascia tutti di stucco: tutto pronto per il ritorno da favola

Ieri è andata in onda un’interessantissima puntata di Domenica In con Mara Venier che ha annunciato un gran ritorno

Tra i vari ospiti ed argomenti sciorinati, Mara Venier non ha fatto segreto di un possibile gran ritorno a Domenica In. Le sue parole hanno creato tanta curiosità e sui social si è alzato un vero e proprio polverone.

La classe di Mara Venier è evidente e la conduttrice, negli anni, si è guadagnata il gran rispetto di tutta la TV italiana. Da anni, ormai, è alla conduzione di Domenica In e con lei, nel corso delle edizioni, sono passati migliaia di ospiti, fissi e non. Soltanto qualche mese fa, con lei c’era fisso presente Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi con il quale, poi, è nato qualche malumore.

In particolare, lungo un’intervista, l’ex velino di Striscia la Notizia affermò che la Rai era un ambiente ‘da svecchiare’. La dichiarazione non piacque particolarmente a Mara Venier, tant’è vero che Pretelli non si è più visto a Domenica In e soltanto ieri si è tornati a parlarne.

Domenica In, Mara Venier risponde ai commenti social: torna Pierpaolo Pretelli?

Durante l’intervista a Stefano De Martino, infatti, Mara Venier non ha risparmiato un’elegante frecciatina a Pierpaolo Pretelli: “Qualcuno qui ha detto che bisogna svecchiare” con una conseguente risatina, a seguito dell’omaggio alla carriera dello showman partenopeo che ha da poco concluso la sua esperienza con Bar Stella ed è in onda su Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile. La frecciatina non è passata inosservata, soprattutto ai diabolici social che hanno subito riportato le parole della conduttrice veneta. In molti l’hanno elogiata per il garbo con cui ha fatto emergere il suo fastidio in merito a quella dichiarazione, altri l’hanno criticata chiedendo di lasciare le polemiche fuori dalla TV.

Ad ogni modo, Mara Venier non sembra essere incattivita nei confronti del gieffino, tutt’altro. Un follower le ha chiesto: “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata” e Mara ha quindi risposto: “Per ora non c’è, ma chissà…”. Il fidanzato di Giulia Salemi tornerà in Rai al fianco di Mara?