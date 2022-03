Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a spiccare il volo: c’è l’annuncio – VIDEO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto un importante annuncio ai propri ammiratori. Ecco quale nuovo progetto li vedrà di nuovo insieme a breve: c’è un indizio che fa pensare che ci potrebbe essere un grande ritorno della coppia in Tv.

Subito dopo aver festeggiato i 30+2 anni di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e la sorella di Belen sono partiti per un breve e romantico viaggio in Belgio. Nella mattinata del 28 marzo si sono fatti vedere di ritorno verso l’Italia. Stranamente, alla guida dell’auto c’era Chechu, con Ignazio che ovviamente la prendeva in giro.

Il ritorno di mattina presto, sicuramente, è dovuto ai preparativi di Moser per il programma che sta conducendo, Isola Party. Va in onda prima di ogni puntata de L’Isola dei Famosi 2022 e, insieme a tanti ospiti, parla dei punti più salienti del reality show condotto da Ilary Blasi. Il 28 marzo, fra gli ospiti c’erano anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Cecilia e Ignazio saranno di nuovo insieme in Tv?

Una volta fatto ritorno nella vecchia casa, Cecilia e Ignazio Moser si sono mostrati attorno ad un tavolo. Lei sembrava molto stanca ed annoiata, mentre invece lui era molto concentrato sulla preparazione della sua diretta con Valentina Barbieri. Cecilia non ha perso occasione per scherzare un po’ con lui, ma anche per fare un’interessante anticipazione.

La Rodriguez ha spiegato che sta lavorando ad un copione insieme a Ignazio Moser. Questo significa che i tanti fan della coppia che si è conosciuta durante il GF Vip 2 potranno tornare a vederli lavorare insieme. L’influencer, però, non ha voluto rivelare tutto subito, ma ha lasciato un indizio ai suoi ammiratori sui canali social.

L’indizio lasciato dalla Rodriguez: “Non so se è quello che immaginate”

Nel video pubblicato da Cecilia Rodriguez, in cui si vede anche Ignazio Moser, si fa riferimento ad un nuovo progetto che faranno insieme. Non è dunque chiaro se riguarda la Tv, il cinema, la pubblicità o il mondo del web. Chechu ha però voluto dare un indizio: c’entra la parola “Ex”. Ha poi aggiunto che non è sicura che si capisca cosa intenda.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno esordito nel lavoro di conduttori televisivi proprio con il reality-show Ex on the beach, che gli ha dato un successo inaspettato negli ascolti televisivi. Sarebbe quindi ovvio pensare che la coppia torni di nuovo su MTV per una nuova stagione, ma i due hanno volutamente lasciato un po’ di mistero nelle loro affermazioni.

Ecco il video pubblicato da Cecilia Rodriguez su Instagram: