“Ho avuto un attacco di panico, è stato terrificante”: parto choc per un volto di Temptation Island

Una protagonista di Temptation Island ha raccontato del suo parto definito a dir poco terrificante. Infatti prima del momento magico ha subito un pesante attacco di panico: andiamo a vedere tutti i dettagli sulla vicenda.

Lo scorso 21 marzo 2022, Georgette Polizzi e il marito Davide Tresse sono diventati genitori. Quindi la stilista ed influencer per la prima volta è riuscita a realizzare il suo sogno di di allargare la sua famiglia dando alla luce la piccola Sole. A quasi una settimana dal bellissimo evento, la Polizzi ha voluto raccontare tutti i dettagli del momento rivelando anche i difficili momenti del parto che hanno preceduto la nascita della sua prima figlia.

Il tutto è accaduto nella giornata di ieri proprio sui social di Georgette. Infatti tramite Instagram la stilista ha affermato: “Il parto è stato molto duro“. Purtroppo la vicentina ha vissuto momenti concitati durante il parto, che è stato scosso da un evento ossia l’iniezione dell’anestesia spinale. Infatti in quel momento il suo pensiero è tornato a quando si è ammalata di sclerosi multipla e le è stato trapiantato il midollo. Andiamo quindi a vedere il momento difficile vissuto da Georgette.

Temptation Island, Georgette Polizzi racconta il parto: “Momenti difficili”

Georgette Polizzi ha quindi raccontato la sua esperienza con il parto affermando: “In quei momenti lì la mia mente ha fatto off. Non so cosa mi sia successo“. Infatti stando alla stilista non aveva controllo sulle proprie gambe proprio a causa dell’anestesia. Inoltre la sua mente durante il parto è finita anche ai brutti momenti vissuti durante la scoperta della sua malattia. Inoltre l’influencer ha rivelato che dopo essere stata stesa sul lettino e aver sentito un formicolio alle mani ha avuto un attacco di panico.

Durante la rivelazione social, Georgette ha affermato: “Mi sono scordata che ero lì per partorire, ho iniziato a rivivere tutto“. La neo mamma ha proseguito raccontando di aver iniziato a respirare affannosamente, subito calmata dalle ostetriche presenti. Sul momento della nascita di Sole, la Polizzi ha continuato: “Non ho ricordi di Sole che è venuta al mondo. È stato terrificante“. Quella del parto quindi non è stata un’esperienza serena per Georgette che ha dovuto fare i conti con un attacco di panico.