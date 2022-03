Amici 21, cambia tutto: nuove regole a partire dal 30 marzo

A partire dal 30 marzo cambierà tutto per Amici: ecco quali sono le nuove regole che seguirà il programma che vede alla conduzione Maria De Filippi e chi sono gli alunni che rischiano davvero di essere eliminati.

La puntata di Amici 21 andata in onda il 26 marzo ha avuto come gradito ospite Irama, che ha cantato il brano portato a Sanremo 2022, Ovunque sarai. Si è poi esibito anche con Il giorno in cui ho smesso di pensare e Cinque gocce: anche se non lo ha affiancato in questa live Rkomi, era comunque presente il corpo di ballo.

L’ultima puntata di amici ha visto tre sfide e due eliminati. La prima viene vinta dal team Cuccarini-Todaro grazie alla performance di Sissi e Alex in duetto, oltre ad Aisha solista. Verrà eliminato Calma. La seconda e terza sfida sono vinte dal team Zerbi-Celentano, e porteranno all’eliminazione di Christian.

Amici 21, cosa succede dal prossimo 30 marzo

Blastingnews.com rende noto che, a partire dagli ultimi giorni di marzo, le registrazioni di Amici 21 saranno effettuate un giorno prima di quanto fino ad ora programmato. Questo significa che la puntata del 2 aprile del talent show condotto da Maria De Filippi non sarà registrata giovedì 31 marzo, ma bensì mercoledì 30 marzo.

Questo significa anche che gli spoiler della puntata del prossimo 2 aprile si potranno conoscere con una giornata di anticipo. A tal proposito, la scorsa settimana si era creato molto scontento fra i fan di Amici quando è filtrata la notizia dell’eliminazione di Crytical durante le registrazioni. In un secondo momento, infatti, si è saputo che era falsa.

Le anticipazioni: cosa potrebbe succedere il 2 aprile

La registrazione della puntata di Amici 21 di mercoledì 30 marzo che andrà in onda il 2 aprile vedrà ben due eliminazioni fra i quattordici finalisti, divisi fra cantanti e ballerini. Come avvenuto per la puntata andata in onda il 26 marzo, dopo la prima sfida ci sarà un eliminato, mentre dalla seconda e dalla terza sfida si deciderà il secondo eliminato.

Secondo quanto emerso dalle ultime puntate e dalle trasmissioni in day-time, Crytical rischierebbe di finire al ballottaggio per l’eliminazione, perchè Rudy Zerbi sembrerebbe averlo preso di mira. I “latinisti” Nunzio e Leonardo sembrano sfavoriti rispetto ai colleghi, mentre Carola sembrerebbe avere una crisi di autostima e professionale.