Amici 21, Carola in lacrime per lo sconforto: “La prossima sono io”

Momento di crisi per Carola Puddu che non riesce a trattenere le lacrime ad Amici 21: il motivo ha lasciato tutti interdetti.

Dopo il secondo appuntamento con il Serale di Amici 21 la bella ballerina Carola Puddu non è riuscita a trattenere le lacrime. La 20enne in casetta ha rivelato la sua paura più grande: scopriamo insieme qual è.

Carola Puddu ad Amici 21 ha dato tanto ma teme che il suo impegno e la sua dedizione non arrivino al pubblico, agli insegnanti ed ai giudici del talent show di Mediaset. Difatti in lacrime la ballerina sarda ha chiosato: “Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno. Perché quando dai il massimo e non ottieni il risultato è la cosa peggiore”.

Lo sfogo di Carola è arrivato dopo il secondo appuntamento con il Serale dove anche questa volta non è riuscita a ricevere punti da parte dei giudici. Tra le lacrime l’allieva di Alessandra Celentano ha aggiunto: “Mi sento come se fossi l’anello debole della mia squadra perché non riesco mai a dare punti”.

“E’ da un po’ che sogno la mia eliminazione”, Carola in lacrime ad Amici 21: ha perso il controllo

Il fatto che non stia ricevendo punti nel corso del Serale fa temere a Carola Puddu l’eliminata da Amici 21 già dal prossimo appuntamento. L’allieva della Celentano, inoltre, è convinta che giochi anche un po’ a sfavore suo il fatto che appartenga ad una squadra forte: non sente di avere lo stesso potenziale.

La ballerina di classico si è messa a confronto con Michele, Luigi, Leonardo ed LDA: se la sua squadra dovesse perdere domenica prossima, tra tutti rischierebbe lei il posto nella scuola di Maria De Filippi. “Mi faccio i conti e dico la prossima sono io”, ha chiosato Carola.

Infine l’allieva di Alessandra Celentano ha rivelato che se dovesse uscire alla prossima puntata lo farebbe con dei rimpianti: “Forse adesso vedo tutto così perché è la seconda puntata che mi va male. Andrei via senza aver concluso determinate cose. E’ da un po’ che sogno la mia eliminazione“, ha concluso Carola ricevendo tanto affetto e sostegno dai suoi compagni.