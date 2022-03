“Zero rimpianti”, addio ad Amici 21: l’annuncio che spiazza i fan

Dopo il secondo appuntamento con il Serale di Amici 21 arrivano puntuali le prime dichiarazioni che spiazzano i fan: colpo di scena.

Il Serale di Amici 21 è giunto al secondo appuntamento dove non sono mancate due nuove eliminazioni. Per chi non avesse seguito il programma nella serata di ieri, sabato 26 marzo 2022, a dire addio al talent show di Mediaset sono stati Christian Stefanelli e Calma.

Ad essere stato eliminato per primo nel corso del secondo appuntamento con il Serale di Amici 21 è stato l’allievo di Rudy Zerbi, Calma. Christian invece è finito al ballottaggio finale con Crytical avendo la peggio. Il ballerino ha detto addio alla scuola di Amici con il sorriso sulle labbra. Difatti, dopo aver attraversato una profonda crisi ad un passo dal Serale, l’allievo di Raimondo Todaro aveva finalmente ritrovato se stesso.

“Un po’ tardi” però come ha chiosato la padrona di casa. Intanto su Witty Tv sono arrivate le prime dichiarazioni dei due allievi dopo l’addio al talent show. A parlare per primo è stato Calma ammettendo che era preparato alla sua eliminazione: “Le gare hanno un solo vincitore”. Infine il cantante ha dimostrato di avere le idee chiare per il suo futuro: “Ho dimostrato che ci sono, che Calma fa musica e scrive canzoni, che ha qualcosa da dire e da condividere”.

Le parole di Christian Stefanelli dopo l’addio ad Amici 21

Come Calma anche Christian ha lasciato Amici 21 senza rimpianti: “Sono contento di essere uscito così, mi sono sentito bene quando ballavo“. Difatti l’allievo di Raimondo Todaro, dopo una profonda crisi attraversata ad un passo dal Serale, aveva finalmente ritrovato se stesso e soprattutto l’amore per il ballo.

Ma cosa farà adesso che è tornato a casa? Ovviamente si dedicherà alla sua passione più grande e finché non arriverà al suo obiettivo, tornerà nella scuola di sua madre per aiutarla. Non ci resta che augurare un grosso in bocca al lupo a Calma e Christian affinché possano riuscire a raggiungere quanto prima i loro obiettivi professionali.