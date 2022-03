Uomini e Donne, vita stravolta per l’amata coppia: rivelazione pazzesca

Vita stravolta per un’amatissima coppia di Uomini e Donne. Il racconto lascia i fan senza parole: “Mi sono trasferita”.

A rilasciare importanti dichiarazioni sulla sua relazione nata nel dating show di Mediaset è stata l’ex corteggiatrice di Giacomo Czerny nonché scelta del bel tronista di La Spezia. Martina Grado ha svelato come è cambiata la sua vita dopo Uomini e Donne.

Martina Grado e Giacomo Czerny hanno sempre fatto ben sperare al fedelissimo pubblico di Maria De Filippi. La loro conoscenza nata sotto le telecamere di Uomini e Donne è riuscita ad emozionare milioni di italiani soprattutto nel momento della fatidica scelta. Oggi i due continuano ad essere una coppia solida e potremmo dire anche l’unica rimasta in vita tra quelle nate nella scorsa edizione di Uomini e Donne.

Al settimanale del dating show, Martina ha raccontato il modo in cui ha stravolto la sua vita per il bel tronista: “Mi sono trasferita a Sarzana, da lui, e non me ne sono pentita”. Anche se non è stato facile, l’insegnante di danza ha lasciato tutta la sua vita e nonostante oggi possa ritenersi una persona felice, sente comunque la mancanza dei suoi affetti.

Martina e Giacomo, la loro relazione dopo Uomini e Donne: sognano il matrimonio

Come ogni coppia che si rispetti, tra Giacomo e Martina non mancano i litigi ma come ha rivelato l’ex corteggiatrice, sempre per motivi banali. A tal proposito Martina ai microfoni del settimanale di Uomini e Donne ha chiosato: “Credo siano normali. Mai crisi, però”. Intanto i due, prima a casa di Martina e adesso da Giacomo, hanno già sperimentato la convivenza e possono dire che il loro rapporto continua ad andare a gonfie vele.

Difatti, proprio per questo motivo, entrambi sognano già il matrimonio e perché no, allargare anche la famiglia con l’arrivo di un figlio. Insomma, non ci resta che augurare tanta felicità a Martina Grado e Giacomo Czerny che a Uomini e Donne hanno emozionato tantissimo con la loro promettente conoscenza.