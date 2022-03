Uomini e Donne anticipazioni: un tronista ha scelto, pubblico senza parole. Clamoroso colpo di scena nelle ultime registrazioni

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne avevano fatto capire che un tronista era molto vicino alla scelta e l’arrivo di Veronica sul trono aveva anche confermato questa sensazione. Impressione corretta, perché effettivamente è stato così.

Come spiega la pagina specializzata Uominiedonneclassicoeover, nelle ultime ore ci sono state nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi. E la sorpresa non è stata tanto nel fatto che uno dei tronisti abbia scelto, quanto nel nome che Matteo Ranieri (perché di lui si tratta) ha indicato.

L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni (l’ex tronista che abbiamo visto a lungo al Grande Fratello Vip 6) ha avuto l’opportunità di riprovarci con un trono. E nelle ultime settimane era rimasto solo con due candidate possibili, Federica e Valeria, entrambe ragazze campane. Le aveva portate in esterna, era anche scattato il bacio, ora è arrivato il momento di uscire definitivamente con una di loro

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Matteo divide il pubblico

Chi avrà scelto quindi alla fine del suo percorso Matteo tra Valeria e Federica? Secondo

le ultime anticipazioni di Uomini e Donne non ci sarebbero dubbi: il ragazzo genovese ha chiesto a Valeria di uscire con lui e la ragazza ha detto sì. Una decisione che ha diviso il pubblico, perché Federica era arrivata molto prima della sua rivale sembrava che non ci fosse storia tra le due.

Ma per chi se lo fosse perso, chi è Valeria Cardone che è stata preferita a Federica Aversano? Al magazine ufficiale del programma aveva confessato di essere arrivata per corteggiare Matteo perché le sembrava un uomo all’antica, con valori molto solidi. Soprattutto però seguendo il suo percorso da casa su era accorta che fino ad allora non c’era nessuna ragazza adatta a lui e così ha deciso di buttarsi.

E perché quella giusta poteva essere lei? “Matteo e io siamo simili caratterialmente, su alcune sfaccettature. Come lui sono sensibile ed empatica e tento di mettere il bene altrui davanti al mio. Penso che Matteo abbia bisogno di una persona che ci sia, che resti, che non lo abbandoni. Poi sarà il tempo a dire se davvero siamo fatti l’una per l’altro”. Intanto anche lui ha deciso di provare a capirlo.