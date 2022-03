Temptation Island, che beffa: scoppia la coppia nata nel reality show

Una beffa incredibile per uno dei volti di Temptation Island che è tornato single dopo essersi fidanzato al reality show

È entrato a Temptation Island da fidanzato e n’è uscito come tale, ma con un’altra: il volto dell’ultima edizione del reality show, infatti, ha deciso di lasciare la donna con cui è entrato per stare con una tentatrice.

Stefano Sirena e Federica Cleo hanno sigillato il loro amore con un tatuaggio che ricorda il modo in cui si sono conosciuti: una palma e le coordinate dell’Is Morus Relais, il villaggio in Sardegna dove, fino allo scorso anno, si è tenuto Temptation Island. Stefano era entrato al reality show con la fidanzata che ha poi lasciato quando ha ritrovato complicità con la tentatrice.

Sembrerebbe, però, che l’idillio si è concluso quando lo stesso Stefano ha risposto a due follower su Instagram. Alla domanda “Come si sta da single?”, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto: “Bene, io so stare solo. Ci sono i pro e i contro”. Ad un altro, invece, che ha chiesto “Non hai voglia di trovarti un amore che possa renderti davvero felice?”, Stefano ha risposto: “Certe cose capitano, ti trovano. Non devi andarle a cercare”.

Temptation Island, l’amore scoppia… ma non per tutti!

Se per Stefano Siviero e Federica Cleo l’amore è terminato, lo stesso non si può dire per un’altra coppia che si è formata a Temptation Island, quella tra Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano, e Luciano Punzo, tentatore della scorsa edizione. La coppia, nonostante è nata tra mille perplessità del pubblico, continua a viversi giorno dopo giorno, con una convivenza che procede a gonfie vele. Nonostante nell’ex coppia, Manuela sia stata quella che maggiormente ha sofferto, adesso la tendenza si è invertita perché la giovane ha ritrovato la felicità accanto all’affascinante uomo partenopeo.

Luciano e Manuela stanno festeggiando i 28 anni del tentatore, insieme, a Sharm El Sheik, godendosi al meglio le vacanze lontano dalla quotidianità. Se da un lato una coppia è scoppiata, dall’altro quest’altra coppia scoppia d’amore.