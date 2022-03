“Ti sei scansata un fosso”, stoccata a Matteo Ranieri da non credere: fan allibiti – FOTO

La scelta di Matteo Ranieri ha fatto molto discutere in studio, ma soprattutto sui social: la stoccata al tronista lascia i fan allibiti

Il Trono di Matteo Ranieri è stato molto tormentato, ma alla notizia della sua scelta che non è ricaduta su Federica Aversano il web è insorto. Tra questi anche una persona molto vicina alla corteggiatrice.

Ieri, sabato 26 marzo, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in cui è stata fatta la scelta di Matteo Ranieri. Un Trono per niente tranquillo quello dell’ex fidanzato di Sophie Codegoni che ha creato caos e poi ha fatto tutt’altra scelta. Proprio quando sembrava essere indirizzato verso Federica Aversano, arrivando a riprenderla sotto casa sua, Matteo alla fine ha scelto Valeria.

Il Tronista è stato accusato di ogni cosa, di essere doppiogiochista, di aver costruito un teatrino, il web è insorto e non poco e quando andrà in onda la scelta l’ondata di avversità nei suoi confronti non farà altro che aumentare. Nel frattempo, chi ha assistito alla scelta non ci è andato giù leggero.

Uomini e Donne, Soraia dura contro Matteo Ranieri: la consolazione a Federica Aversano

Su Instagram, la corteggiatrice di Luca Salatino -che si contende il tronista con Lily- ha voluto mandare un messaggio di conforto all’amica e collega Federica Aversano non dispensando da una stoccata a Matteo Ranieri: “Non avrei mai immaginato di trovare una persona come te qui dentro, non avrei mai immaginato di avere una spalla su cui contare qui dentro. Sei speciale, il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due co****ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno ti sei scansata un fosso amore mio”.

Soraia Ceruti è stata molto dolce nei confronti della corteggiatrice che è tornata a casa con l’amaro in bocca, ma con il supporto di una vera amica, oltre che collega. Di certo la scelta di Matteo Ranieri ha sconvolto tutti, anche chi lo vede da casa, figuriamoci come può esserci rimasta la stessa Federica che si è vista il tronista sotto casa per recuperarla e poi non essere scelta.