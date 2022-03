Stefano De Martino, conduttore di Stasera tutto è possibile e giudice del talent show di Canale 5, Amici 21, ha una sorella bellissima che gli somiglia un sacco, per molti sono due gocce d’acqua.

Sono molti gli artisti che hanno fratelli o sorelle che si tengono lontani dai riflettori. I fan, nonostante conoscono ogni dettaglio della vita privata del proprio idolo, difficilmente riescono a conoscere e seguire anche i suoi parenti più stretti. Stesso discorso vale per i supporter di Stefano De Martino che non avevano mai visto sua sorella.

La sorella del noto conduttore e ballerino si chiama Adelaide. Tempo fa, nonostante lei abbia scelto una vita lontano dai riflettori, era stata considerata una papabile per l’ormai finita sesta stagione del GF Vip 6. E’ nata a Napoli l’8 giugno 1994 e di lei si sa non molto. Iniziamo dal lato sentimentale: è fidanzata? Ebbene sì ed il fortunato è Emanuele Vicorito, attore italiano comparso anche in Gomorra – La serie. I due inizialmente hanno cercato di tenere la loro relazione segreta ma grazie ai social è poi uscita allo scoperto. Oggi si mostrano insieme senza alcun timore ma per i più curiosi, non sappiamo come si siano conosciuti ma tutto lascia pensare al merito di qualche amicizia comune.

Stefano De Martino ha una sorella bellissima: si somigliano tantissimo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

Adelaide De Martino nonostante la decisione di non comparire in tivù, come lavoro fa la fashion blogger ed è riuscita a guadagnarsi un nutrito seguito sul web. Oltre al lavoro, bisogna aprire una parentesi sul rapporto che la 27enne ha con la sua ex cognata Belen Rodriguez. Stando agli ultimi gossip pare che tra le due non ci sia sempre stata pace. Ad esempio nel 2020 la showgirl aveva smesso di mettere like ai post Instagram di Adelaide e questo dettaglio non era certo passato inosservato agli amanti del gossip, che iniziarono subito a vociferare di un presunto gelo tra le due. Le voci non sono mai state smentite né confermate dalle dirette interessate. Discorso inverso con Cecilia, sorella di Belen, con la quale la sorella di Stefano ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Per ultimo, un dettaglio che non sarà passato inosservato a coloro che rientrano nei 118mila follower Instagram di Adelaide. Proprio come suo fratello è molto ironica e come si evince dalla bio del suo profilo con il suo humor potrebbe fare coppia con il fratello in una trasmissione: “Il mio vero nome è Cibo, non ho mai niente da mettere e condivido più tramonti che foto”. In molti sperano di vederla al GF Vip 7 e chissà che Alfonso Signorini non prenda la palla al balzo.