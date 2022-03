“Mi è totalmente indifferente”: Soleil Sorge, parole di fuoco contro un ex. Una delle più amate al GF Vip 6 confessa tutto quello che prova

L’esperienza al Grande Fratello Vip 6, nonostante alla fine non abbia vinto, ha proiettato Soleil Sorge in un’altra dimensione. Oggi tutti la vogliono, ha ricominciato subito a lavorare e si sta godendo questa rinnovata popolarità.

Merito indubbiamente della televisione che lei ha saputo cavalcare e sfruttare in più occasioni dimostrando di essere padrona del mezzo e delle sue azioni. Ecco perché l’intervista a Verissimo è servita anche per parlare dei suoi amori, quelli passati e quelli di oggi.

Come Luca Onestini che è stata la sua prima storia famosa: lui tronista, lei corteggiatrice erano usciti insieme ma poi non è durata: “Potrei definirlo a malapena un conoscente, quasi non lo ricordo più. Mi è totalmente indifferente. In questi anni non ci siamo più né sentiti né parlati, non abbiamo mai riallacciato i rapporti. Sono passati così tanti anni che non ho alcun tipo di rancore verso di lui”.

Dopo è arrivato anche Jeremias Rodriguez, conosciuto quando entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi tre anni fa. Ora il fratello di Belen e Cecilia è di nuovo lì e Soleil sotto sotto fa il tifo per lui perché ammette che sono rimasti in ottimi rapporti anche se non so sentono spesso. E comunque gli augura di riuscire a realizzare tutto.

Soleil Sorge, parole di fuoco contro un ex. Come sono i rapporti con Sophie Codegoni?

Nella casa del GF Vip 6 ha avuto a che fare con un’altra personalità forte, quella di Sophie Codegoni e nessuno fino alla fine ha capito se fossero amiche oppure rivali. Ora che insieme sono andate da Silvia Toffanin è uscita anche tutta la verità sul loro rapporto, diverso da quello che immaginiamo.

“Io e Sophie siamo davvero amiche. Ci siamo conosciute poco prima di entrare ad una cena perché avevamo amici in comune”. Ammette di averla giudicata solo superficialmente e quindi l’aveva considerata antipatica e in fondo si è visto con gli scontri che hanno avuto nel reality. Ma alla fine ne sono uscite come due sorelle e non si mollano.

Soleil ha ammesso che si sono fatte fin troppo male, come quando l’ha accusata di essersi rifatta tutta, e si è resa conto che hanno sprecato tempo ad attaccarsi. Ma oggi vogliono recuperare tutto.