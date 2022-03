Royal Family, William e Kate vanno via: scossone nel Regno Unito

William e Kate annunciano la loro ritirata, nuovo scossone nella Royal Family e in tutto il Regno Unito per la loro decisione

Una crepa irrisanabile quella causata da William e Kate e da tutta la Royal Family in generale che ha costretto i duchi di Cambridge alla ritirata. Una notizia che risuona in tutto il Regno Unito e fa riflettere.

Il Principe William, duca di Cambridge e sua moglie Kate Middleton non hanno fatto neppure in tempo a decollare che le criticità si sono fatte subito evidenti. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, infatti, pur non riscontrando pratiche ufficialità, la coppia è partita per un Royal Tour alla volta dei Caraibi. La prima tappa del loro giro sarebbe dovuta essere la visita ad una piantagione di cacao successivamente annullata per le palpabili tensioni tra il popolo locale e l’associazione Flora e Fauna cui capo c’è proprio William.

Al centro della disputa ci sarebbe una proprietà contesa ed il cartellone esposto dagli abitanti Via dalla nostra terra è abbastanza loquace. Tuttavia, le proteste si sono espanse per tutto il territorio fino alla Giamaica dove è stata emessa una nota da parte dell’Advocates Network, una coalizione per l’uguaglianza, in cui si è affermato di non voler partecipare al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ed, altresì, contestando William e Kate rei di aver “beneficiato di quanto successo ai nostri antenati”, secondo il portavoce Opal Adisa.

Royal Family, terremoto per William e Kate: costretti alla ritirata?

L’ultima tappa del tour è stato alle Bahamas, ma anche da lì sono emerse proteste da parte del National Reparations Committee che ha affermato a gran voce: “Una volta che i Cambridge saranno passati sulle strade appena rifatte e tra i muri verniciati per l’occasione, cosa resterà a noi? È il momento della giustizia riparatrice”.

William e Kate hanno terminato il loro Royal Tour, che ha assunto un valore particolare proprio perché si tratta dell’anno del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La loro visita è stata promossa a pieni voti perché, in ogni uscita pubblica, hanno evitato qualsiasi parola di troppo o espressione che potesse essere fraintesa o ritrattata a proprio piacimento per evitare che si creassero ulteriori tensioni.