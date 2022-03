“Mi viene da piangere”, toccante rivelazione di Michelle Hunziker: colpo al cuore per tutti

Una toccante rivelazione di Michelle Hunziker ha lasciato tutti con le lacrime agli occhi. Scopriamo le parole della showgirl elvetica.

Michelle Hunziker torna a parlare ai microfoni e lo fa con una rivelazione dolorosa per tutti. Le parole della showgirl lasciano l’amaro in bocca al pubblico. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni della Hunziker nella sua ultima intervista.

Michelle Hunziker ha deciso di non voler nascondere il dolore immenso che prova dall’interno della sua anima. Infatti la presentatrice televisiva ha rivelato che quello che sta succedendo è troppo grave per restarne indifferente. Proprio perché non può più fare finta di niente, Michelle ha deciso di sfogarsi e di dire tutto quello che pensa. Fortunatamente le sue parole sono state condivise da tantissimi suoi ammiratori, che non smettono mai di seguirla soprattutto sui suoi social network.

Infatti qualche giorno fa è uscito un retroscena su Michelle Hunziker e il suo nuovo partner Giovanni Angiolini. Addirittura un paparazzo su Oggi si è sbilanciato dichiarando: “Strano che volessero tenere la relazione riservata e poi giravano mano per la mano ad Alghero davanti a tutti. Le spiegazioni sono solamente due” – ha poi continuato – “O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all’aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile“. Andiamo quindi a vedere lo sfogo della Hunziker sullo scoop.

Michelle Hunziker, la confessione della showgirl: “Siamo tutti preoccupati e devastati”

In queste ore Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista esclusiva a TelePiù e prima di soffermarsi sul tema delicatissimo, ha deciso di fare i complimenti all’amico e collega Gerry Scotti. Infatti parlando del collega la showgirl ha affermato: “Lui è la persona con cui condivido di più nella sfera privata, è un amico vero. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui possa fidarmi. Io sono sempre la stessa, ma più matura e con più esperienze di vita“.

Michelle Hunziker ha poi voluto toccare un delicato tema, come la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Infatti la conduttrice ha iniziato affermando: “Nella nostra quotidianità siamo tutti preoccupati e devastati dalle immagini terrificanti della guerra che vediamo” – Michelle ha poi concluso – “Pensando ai bambini, a noi mamme viene da piangere ogni minuto“. Quindi Michelle Hunziker ha confessato di star soffrendo per l’attuale situazione dell’Ucraina.