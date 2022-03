Love is in the Air, spunta l’addio: questa volta è finita davvero

Spunta l’addio per Love is in the Air. Intanto non mancano grandi novità per il pubblico di Mediaset: scopriamo i dettagli.

Love is in the Air sta per abbandonare il pubblico di Mediaset ma al suo posto è pronta a tornare la soap opera, sempre turca, Brave and Beautiful. A distanza di un anno la seconda stagione terrà compagnia al pubblico di Canale Cinque per l’intero periodo estivo. Proprio in questi giorni, infatti, Mediaset ha lanciato lo spot pubblicitario che annuncia l’arrivo di Brave and Beautiful sul piccolo schermo.

Ma quando avrà inizio l’attesissima soap turca? Ebbene, le avventure di Cesur torneranno ad allietare i pomeriggi degli italiani a partire dal 6 aprile, subito dopo l’addio di Love is in the Air. Difatti, Brave and Beautiful andrà a prendere il suo posto nello spazio televisivo che precede la messa in onda del programma condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque.

Brave and Beautiful al posto di Love is in the Air: che fine faranno Eda e Serkan

Intanto se Brave ad Beautiful avrà inizio il 6 aprile, di conseguenza Love is in the Air saluterà il pubblico di Mediaset martedì 5 aprile 2022. La seconda stagione arriverà dunque a conclusione con le vicende mozzafiato di Eda Yildiz e Serkan Bolat che a quanto pare non torneranno più sul piccolo schermo: l’addio è definitivo.