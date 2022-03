“È accaduto dopo il GF Vip 6”: Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, clamoroso retroscena

Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato la sua sparizione dopo la fine del GF Vip 6, ed ha anche raccontato un retroscena incredibile con Pippo Baudo: ecco cosa (non) è successo dopo la sua uscita dalla casa.

Dopo la sua eliminazione dalla casa del GF Vip 6, in molti hanno notato che Katia Ricciarelli era del tutto scomparsa. Sono state abbozzate diverse ipotesi a riguardo, anche se in molti avevano pensato che alcuni dissapori del reality l’avessero davvero indispettita. Dunque, l’ipotesi più accreditata era una scomparsa di scena voluta dalla cantante lirica.

Il 27 marzo, Katia Ricciarelli è stata ospite nel programma di Silvia Toffanin, dove ha potuto chiarire questo retroscena. Come tutti gli eliminati del GF Vip 6, come prima cosa aveva concesso un’intervista a Verissimo. Proprio qui gli è stata trovata la positività al Covid attraverso un tampone rapido. La cantante ha spiegato di essere stata asintomatica.

Katia Ricciarelli e l’amore per Pippo Baudo: è tutto finito?

C’è stato un altro retroscena rivelato da Katia Ricciarelli che riguarda Pippo Baudo, ed ha lasciato tutti senza parole. Nella parte di intervista che riguardava l’amore, ha dapprima ricordato la sua relazione con José Carreras, durata ben 13 anni che lei ha definito fantastici. Funzionavano molto bene sia come coppia che come compagni di lavoro.

Quanto Katia capì che lui non aveva alcuna intenzione di sposarsi, lo lasciò. Pensava di aver chiuso definitivamente con gli uomini, ed invece 5 mesi dopo si sposò con Pippo Baudo. La cantante sembra avere ancora una sorta di timore del giudizio del suo ex, e racconta di non averlo sentito più per una dozzina di anni dopo il loro divorzio.

Cosa (non) è successo da quanto la cantante ha lasciato il GF Vip 6

Fra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo il silenzio si è rotto casualmente. Si trovavano in platea ad uno spettacolo, e si sono trovati seduti uno a fianco dell’altra. L’ex GF Vip racconta commossa che è scattato subito un tenero abbraccio, senza che si dicessero una parola. Nessuno dei due ha rinfacciato all’altro di non essersi fatto sentire per così tanto tempo.

Da allora Katia Ricciarelli ha spiegato che ogni tanto chiama Pippo Baudo, soprattutto per fare gli auguri nei confronti delle festività. Da quanto è uscita dal GF Vip 6, però, non lo ha chiamato. Sente che il suo ex non sarebbe favorevole alla sua esperienza nel reality show, ma indica di non darsene troppo pena: “Non mi importa, io faccio sempre come voglio“.

Ecco un breve spezzone video dell’intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo, che può essere vista cliccando qui: