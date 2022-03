Barù glielo chiede in pubblico: la risposta di Jessica lascia tutti senza parole

Barù non si trattiene e glielo chiede davanti a tutti. La risposta di Jessica è stata immediata ed ha lasciato tutti senza parole.

Jessica Selassié ieri pomeriggio ha fatto una diretta su Instagram dove ha risposto live alle molte domande che le venivano fatte dai suoi fan.

Nella live della vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip oltre i fan c’è stato a sorpresa anche Barù che alla principessina ha fatto una domanda provocatoria: “Ti piace la pasta con le cipolle?”. Tutti sanno che a Jessica la cipolla non piace ed inoltre è risaputo che le causa disturbi allo stomaco. Il nipote di Costantino della Gherardesca ovviamente ne era a conoscenza come ha sottolineato anche la Selassié. I sostenitori della coppia dopo l’entrata di Barù si sono fomentati e così hanno spinto la leva dell’acceleratore facendo molte domande sul loro rapporto. La principessa non vorrebbe più parlare di questo argomento e così ha risposto in modo educato ed elegante ai suoi followers.

“Quando ci sarà qualcosa da dire o da sapere, state tranquilli che insomma lo verrete a sapere. Per il momento preferisco insomma non dire, non espormi. E insomma state tranquilli, come direbbe Barù, che le acque scorrano e facciano il loro corso. Quindi non chiedetemi più di Barù perché insomma per il momento non ho veramente nulla da dire e quindi state tranquilli che lo saprete”.

GF Vip 7, arriverà un cambiamento storico da parte di Alfonso Signorini

Dopo poche settimane dalla fine del GF Vip 6, ecco nuove indiscrezioni sulla settima edizione. Alfonso Signorini l’unica certezza. Il direttore di Chi continuerà ad essere al timone del programma ma sarà ciò ruota attorno a lui a cambiare forma, a iniziare dagli opinionisti. Sonia Bruganelli ha confermato di aver chiuso con il Grande Fratello mentre Adriana Volpe ha buone possibilità di essere confermata. Al fianco del volto storico di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri potrà esserci Clarissa Selassié. Protagonista dell’ultima edizione dello show, la principessina ha quasi fatto un appello ad Alfonso chiedendogli di farla sedere sulla poltrona. Richiesta accordata? Si vedrà.

La partita più importante, la modifica che potrebbe stravolgere l’assetto storico del programma, si gioca ai piani alti dove lo stesso Alfonso Signorini con il suo sguardo sovrano ha studiato una messa appunto dello show. Forse la sua idea ragionando da telespettatore, fatto sta che il pubblico è elettrizzato da questa suggestione.

Fra le pagine di Chi, Alfonso Signorini ha confessato di aver accarezzato l’idea di fare un Grande Fratello ibrido, ovvero un misto fra la versione originale con gli sconosciuti e quella Vip. “L’idea di fare un Grande Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà, vedremo!”.