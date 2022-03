Amadeus depone l’ascia di guerra: dietrofront incredibile del conduttore

La sua supremazia non basta perché Amadeus è stato costretto a deporre l’ascia ed adeguarsi con un drastico dietrofront

Non basteranno 5 Festival di Sanremo di seguito, la prima serata di Rai Uno a rendere Amadeus infallibile anche di fronte a Maria De Filippi che, con i suoi programmi, straccia sempre tutti com’è successo anche ieri sera.

Ieri sera, su Rai Uno, dalle 21.44 alle 23.25 è andato in onda Amadeus con la versione speciale del suo programma della sera di ogni giorno della settimana, I Soliti Ignoti, che ha raccolto 2.819.000 spettatori pari al 14.6% di share. Il conduttore romagnolo non lascia mai spazio a nessuno, quando c’è lui in onda con i suoi programmi consueti non ce n’è per nessuno, altrimenti la Stefano Coletta non avrebbe affidato a lui il Festival di Sanremo per cinque anni di seguito, ma anche l’infallibile Amadeus deve inchinarsi di fronte alla maestosità di Maria De Filippi.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 26 marzo

Quando c’è Maria De Filippi in TV non ce n’è per nessuno ed i suoi programmi tendenzialmente non fanno respirare nessuno. Ieri sera, sabato 26 marzo, c’è stato un vero e proprio scontro tra titani, Mediaset e Rai hanno messo in campo i due migliori conduttori con i migliori programmi, ma ad averla vinta è stata la Regina di Canale 5 con Amici 21 che ha raccolto 3.939.000 spettatori pari al 24.9% di share. Quest’ultimi hanno assistito all’uscita di scena di Calma e, con grande sorpresa, di Christian. Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, Su Rete4 il reboot dell’omonimo film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill, ma con Christian De Sica e Alessandro Roja … Altrimenti ci arrabbiamo! ha totalizzato 993.000 spettatori con il 5.2% di share. Per quel che riguarda, invece, Italia 1 Freedom presenta “Egitto Segreto” con Roberto Giacobbo ha intrattenuto 741.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Le altre reti Rai, invece, hanno raccolto 1.017.000 spettatori e con il 4.7% di share e 828.000 spettatori con il 4.3% di share rispettivamente con FBI e FBI International su Rai 2. Per finire, su Rai 3, Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 763.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.